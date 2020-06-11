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ТЭК 11.06.2020 18:42

Цена ниже $50 за баррель в долгосрочный период создает проблемы для рынка сланцевой нефти - глава Минэнерго Азербайджана

Договоренности нефтедобывающих стран в рамках ОПЕК+, достигнутые в апреле 2020 года, дали определенный положительный эффект, цена ниже $50 за баррель в течение длительного периода создает проблемы для рынка сланцевой нефти, считает министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"В начале марта нефтяной рынок столкнулся с определенными проблемами, в том числе резким снижением цен на нефть. Кроме этого, пандемия коронавируса привела к рецессии в мировой экономике, снижению спроса на нефть. Поэтому договоренности между странами ОПЕК+ по снижению добычи, достигнутые 12 апреля, были важны и мы видим их положительный эффект", - сказал Шахбазов в ходе вебинара "Энергетические вопросы в постпандемический период".

По его словам, в этот сложный период все поняли важность роли в будущем ОПЕК+ на нефтяном рынке. "Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи на 9,7 млн б/с, но на деле речь идет о цифре в 2 раза больше (за счет дополнительных мер, снижения добычи странами вне формата ОПЕК+ и др. факторов - ИФ). Поэтому, я думаю, есть необходимость в расширении этого формата, привлечении большего числа нефтедобывающих стран к этому формату", - отметил он.

Министр добавил, что пандемия коронавируса и низкие цены на нефть создают определенные проблемы для рынка в 2020 году. В частности, дефицит инвестиций на энергетическом рынке ожидается в $400 млрд, компании снизят расходы на добычу и разведку на 25-30%, потери нефтяного рынка рядом экспертов оцениваются в $1,8 трлн.

"Поэтому есть определенные риски, что в этой сфере мы можем столкнуться с нехваткой инвестиций. Кроме этого, текущее производство сланцевой нефти в настоящее время стимулирует цены. Считается, цена на нефть ниже $50 за баррель в течение долгого времени может привести к важным изменениям в сланцевой промышленности и на мировом нефтяном рынке", - добавил министр.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. При этом на первом этапе (май-июнь 2020 года) снижение в рамках ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с.

Однако, на министерской встрече 6 июня страны ОПЕК+ договорились продлить сокращения по первому этапу еще на один месяц, т.е. до конца июля.

А.Азизов

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Тэги: ОПЕК+, ФОРМАТ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]