Нефть может продемонстрировать максимальное дневное падение с конца апреля, Brent - $39,13 за баррель

Нефть продолжает заметно дешеветь в ходе торгов в четверг на фоне нового витка опасений насчет избытка предложения при слабом спросе.

Падение нефтяных цен по итогам дня может стать максимальным с 27 апреля, свидетельствуют данные FactSet.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:39 в четверг составляет $39,13 за баррель, что на $2,6 (6,23%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $2,78 (7,02%) - до $36,82 за баррель.

"В последние недели нефтяные цены росли на фоне сокращения предложения, которое в целом позволило взять под контроль мировые запасы, но цены снова находятся под давлением из-за усиления обеспокоенности темпами восстановления спроса", - отмечают аналитики Rystad, которых цитирует MarketWatch.

Эксперты полагают, что недавний подъем нефтяных цен не был связан с основными рыночными факторами - уровнем спроса и предложения, пишет The Wall Street Journal. Нефть дорожала вместе с другими рисковыми активами, поскольку трейдеры делали ставку на выход экономики США из локдауна.

"Краткосрочный оптимизм на нефтяном рынке преувеличен", - считает аналитик Commerzbank AG Йоген Вейнберг.

Нефтяные цены не должны быть на текущем уровне, учитывая уровень запасов и низкий спрос, полагают аналитики Goldman Sachs Group. По их мнению, цены на нефть повышались вслед за ростом фондовых рынков, который был вызван ожиданиями, а не фундаментальными факторами.

В среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что потребление бензина в стране на прошлой неделе выросло на 4,6%, однако было на 20% ниже, чем годом ранее. Спрос на авиационное топливо подскочил на 85% по сравнению с предыдущей неделей, но в годовом выражении был меньше на 60%.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,72 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на 3,2 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах на прошлой выросли на 866 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,568 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти в стране достигли рекордных 538,1 млн баррелей, что на 11% больше, чем годом ранее. Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте 2017 года - 535,5 млн баррелей.

Запасы нефти в США росли, несмотря на снижение добычи по итогам 11-й недели подряд. Добыча нефти в стране сократилась до 11,1 млн б/с с рекордных 13,1 млн в марте.

Между тем Федрезерв в среду предупредил, что пандемия коронавируса несет в себе огромные трудности и крайнюю неопределенность. В этих условиях ФРС намерена сохранять базовую процентную ставку на текущем уровне (0-0,25%) до конца 2022 года.

Падение ВВП США во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным, заявил глава ФРС Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.