Путин и король Иордании по телефону обсудили Сирию, Ливию, Ближний Восток

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Обсуждены предпринимаемые двумя странами меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. С обеих сторон отмечена важность консолидации усилий международного сообщества для преодоления последствий пандемии и выражена готовность к участию в такой совместной работе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "лидеры также обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки дня, в частности, ситуации в Сирии, Ливии и по вопросам ближневосточного урегулирования".

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.