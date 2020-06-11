Путин и король Иордании по телефону обсудили Сирию, Ливию, Ближний Восток

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.
"Обсуждены предпринимаемые двумя странами меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. С обеих сторон отмечена важность консолидации усилий международного сообщества для преодоления последствий пандемии и выражена готовность к участию в такой совместной работе", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что "лидеры также обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки дня, в частности, ситуации в Сирии, Ливии и по вопросам ближневосточного урегулирования".
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.
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