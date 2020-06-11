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Дальнее зарубежье 11.06.2020 19:35

Путин и король Иордании по телефону обсудили Сирию, Ливию, Ближний Восток

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Обсуждены предпринимаемые двумя странами меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. С обеих сторон отмечена важность консолидации усилий международного сообщества для преодоления последствий пандемии и выражена готовность к участию в такой совместной работе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "лидеры также обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки дня, в частности, ситуации в Сирии, Ливии и по вопросам ближневосточного урегулирования".

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИОРДАНИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]