Greenpeace предлагает ограничить срок эксплуатации нефтепроводов и других опасных объектов, связанных с хранением нефти и нефтепродуктов

Greenpeace предлагает установить предельные сроки эксплуатации промысловых нефтепроводов и других опасных производственных объектов, связанных с хранением, а также транспортировкой нефти и нефтепродуктов, сообщается на сайте организации.
Свои предложения по поправкам в природоохранное законодательство эксперты Greenpeace направили в Госдуму и в правительство РФ. Они были разработаны в ответ на поручение президента РФ Владимира Путина внести в законодательство изменения для предотвращения ЧС, аналогичных разливу нефтепродуктов в районе Норильска.
В частности, Greenpeace предлагает ограничить количество экспертиз промышленной безопасности, продлевающих сроки эксплуатации ОПО. "Сейчас эксплуатировать нефтепроводы и проводить экспертизы для продления сроков эксплуатации можно бесконечно. Такая практика в итоге часто оборачивается авариями", - поясняет организация.
Кроме того, Greenpeace предлагает обязать компании выплачивать компенсацию за нефтяное загрязнение, оставшееся после некачественной рекультивации - такую модель применяли после аварии в Мексиканском заливе в 2010 году.
По данным Greenpeace, только на промысловых нефтепроводах происходит порядка 10 тыс. разгерметизаций ежегодно.
"Чтобы решить проблему безответственности компаний, нужны системные изменения в российском законодательстве, которые мотивировали бы бизнес инвестировать именно в предотвращение нефтеразливов", - убеждены в организации.
29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. Разлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.
Армения всячески мешает политическому урегулированию конфликта в Карабахе – глава МИД Азербайджана
Азербайджан после успешных боевых действий взял под контроль дороги между Арменией и Карабахом - Минобороны
Успешная реализация спектра задач между Баку и Москвой откроет новые возможности для расширения сотрудничества – президент Азербайджана
Apple и Microsoft первыми в мире преодолели капитализацию в $1,5 трлн
Кабмин Азербайджана утвердил работу аптек по доставке лекарств в период локдауна
Белоруссия предложила России снять ограничения на турпоездки
Дипломаты РФ и США обсудили обстановку в Идлибе, Заевфратье и на юге Сирии
ИВ Астаринского района направит свыше 542 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 4,1 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гобустанском районе
ЕС выделяет EUR900 млн странам Восточного партнерства для борьбы с коронавирусом
Пентагон объявил о планах выделить $250 млн на помощь в укреплении обороноспособности Украины от России
Боррель выразил поддержку МУС в связи с готовящимися санкциями США
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Депозит в банке ВТБ (Азербайджан): верный выбор для умножения средств
Банк Республика и VISA объявляют кампанию «Оплачивай с помощью NFC, зарабатывай кешбэк»
Итоги онлайн-обучения школьников: представители «Лаборатории Касперского» о кибербезопасности образования азербайджанских школьников в период самоизоляции
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог