Greenpeace предлагает ограничить срок эксплуатации нефтепроводов и других опасных объектов, связанных с хранением нефти и нефтепродуктов

Greenpeace предлагает установить предельные сроки эксплуатации промысловых нефтепроводов и других опасных производственных объектов, связанных с хранением, а также транспортировкой нефти и нефтепродуктов, сообщается на сайте организации.

Свои предложения по поправкам в природоохранное законодательство эксперты Greenpeace направили в Госдуму и в правительство РФ. Они были разработаны в ответ на поручение президента РФ Владимира Путина внести в законодательство изменения для предотвращения ЧС, аналогичных разливу нефтепродуктов в районе Норильска.

В частности, Greenpeace предлагает ограничить количество экспертиз промышленной безопасности, продлевающих сроки эксплуатации ОПО. "Сейчас эксплуатировать нефтепроводы и проводить экспертизы для продления сроков эксплуатации можно бесконечно. Такая практика в итоге часто оборачивается авариями", - поясняет организация.

Кроме того, Greenpeace предлагает обязать компании выплачивать компенсацию за нефтяное загрязнение, оставшееся после некачественной рекультивации - такую модель применяли после аварии в Мексиканском заливе в 2010 году.

По данным Greenpeace, только на промысловых нефтепроводах происходит порядка 10 тыс. разгерметизаций ежегодно.

"Чтобы решить проблему безответственности компаний, нужны системные изменения в российском законодательстве, которые мотивировали бы бизнес инвестировать именно в предотвращение нефтеразливов", - убеждены в организации.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. Разлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.