Боррель выразил поддержку МУС в связи с готовящимися санкциями США

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о поддержке Международного уголовного суда (МУС) и пообещал, что Совет ЕС займет свою позицию по решению США ввести санкции против чиновников МУС.
"Мы будем изучать это решение, чтобы понять, каковы его содержание и последствия. Совет ЕС по иностранным делам, конечно, займет свою позицию. Но на основании того, что мне известно, я подтверждаю мою поддержку суду", - сказал Боррель в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после видеосовещания с министрами иностранных дел стран программы "Восточное партнерство".
"Мы горячие защитники Международного уголовного суда. И мы можем только подтвердить нашу поддержку этому трибуналу. Это институт, который играл ключевую роль для вынесения судебных решений по самым серьезным преступлениям против человечности. Это орган, несущий правосудие и мир, который заслуживает поддержки наших стран и наших институтов", - отметил глава дипломатии ЕС.
Он сообщил при этом, что "узнал об этой вызывающей сильное сожаление новости, выходя с совещания". "Меня проинформировали буквально на лестнице, когда я шел сюда", - сказал Боррель.
Он добавил, что отвечает с осторожностью, так как пока не знает всего масштаба принятого в США решения.
"Я не могу реагировать так быстро. Я узнал, что президент (США Дональд - ИФ) Трамп ввел санкции против некоторых сотрудников Международного уголовного суда, в частности, в связи с действиями в Афганистане. Больше этого я не знаю. Чтобы реагировать, мне нужно больше информации. Действительно, это вопрос, вызывающий обеспокоенность", - заявил глава европейской дипломатии.
Ранее стало известно, что Трамп подписал указ, которым уполномочил госдепартамент и министерство финансов вводить санкции в отношении чиновников МУС и любых частных лиц, которые проводят расследования в отношении США и их союзников.
Так, под санкции попадают высокопоставленные чиновники МУС, участвующие в расследовании действий США в Афганистане, которое в Вашингтоне считают неоправданным.
США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно заявляли о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами.
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