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Дальнее зарубежье 11.06.2020 23:10

Пентагон объявил о планах выделить $250 млн на помощь в укреплении обороноспособности Украины от России

Минобороны США в четверг заявил о планах американской администрации за 2020 финансовый год направить $250 млн для усиления оборонных возможностей Украины.

Согласно пресс-релизу Пентагона, средства будут направлены "для дополнительных тренировок, на экипировку и консультирования с целью усилить способность Украины более эффективно защищать себя от российской агрессии".

"Это подтверждает долгосрочное оборонные отношения между США и Украиной - критически важным партнером на передовой линии стратегического соперничества с Россией", - отмечается в документе.

Также указано, что условием выделения $125 млн из этих средств были успехи Киева в реформах в оборонном секторе.

Пресс-релиз уточняет, что в рамках этой программы Украины получит "оборонительные летальные средства" для действий на море и средства для получения осведомленности в этой области, системы слежения за своим воздушным пространством, РЛС контрбатарейной борьбы и "тактическое оборудование", средства оказания медицинской помощи и эвакуации раненых с поля боя, оборудование для защиты киберпространства и стратегических коммуникаций от "российских наступательных операций в киберпространстве и дезинформации".

В Пентагоне напомнили, что эти действия имеют подспорье в виде расширения поддержки НАТО Украины в сфере безопасности.

Также в Минобороне США повторили, что программы сотрудничества США и Украины стали возможны благодаря продолжающимся успехам Киева в реформах военного сектора и в мерах против коррупции. Так, в Пентагоне упомянули усиление гражданского контроля над украинскими военными, реформирование командных структур, усиление транспарентности и состязательности при получении военных заказов и сокращение коррупции.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПЕНТАГОН, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]