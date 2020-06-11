Пентагон объявил о планах выделить $250 млн на помощь в укреплении обороноспособности Украины от России

Минобороны США в четверг заявил о планах американской администрации за 2020 финансовый год направить $250 млн для усиления оборонных возможностей Украины.
Согласно пресс-релизу Пентагона, средства будут направлены "для дополнительных тренировок, на экипировку и консультирования с целью усилить способность Украины более эффективно защищать себя от российской агрессии".
"Это подтверждает долгосрочное оборонные отношения между США и Украиной - критически важным партнером на передовой линии стратегического соперничества с Россией", - отмечается в документе.
Также указано, что условием выделения $125 млн из этих средств были успехи Киева в реформах в оборонном секторе.
Пресс-релиз уточняет, что в рамках этой программы Украины получит "оборонительные летальные средства" для действий на море и средства для получения осведомленности в этой области, системы слежения за своим воздушным пространством, РЛС контрбатарейной борьбы и "тактическое оборудование", средства оказания медицинской помощи и эвакуации раненых с поля боя, оборудование для защиты киберпространства и стратегических коммуникаций от "российских наступательных операций в киберпространстве и дезинформации".
В Пентагоне напомнили, что эти действия имеют подспорье в виде расширения поддержки НАТО Украины в сфере безопасности.
Также в Минобороне США повторили, что программы сотрудничества США и Украины стали возможны благодаря продолжающимся успехам Киева в реформах военного сектора и в мерах против коррупции. Так, в Пентагоне упомянули усиление гражданского контроля над украинскими военными, реформирование командных структур, усиление транспарентности и состязательности при получении военных заказов и сокращение коррупции.
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