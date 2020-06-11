Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9297 RUR   0.0247 GBR   2.1565 TRY   0.2508

Цена на нефть

10.06   $/bbl WTI 36.60 0.66 Brent 41.73 0.55

Погода в Баку

  ночь день

11.06.2020 23:20

Дипломаты РФ и США обсудили обстановку в Идлибе, Заевфратье и на юге Сирии

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в четверг по телефону со спецпредставителем Госсекретаря США по сирийскому урегулированию Джеймсом Джеффри обстановку "на земле" в Сирии.

"Обсуждалась также ситуация "на земле", включая задачи обеспечения стабилизации в Идлибе, Заевфратье и на юге страны", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, дипломаты рассмотрели "вопросы продвижения процесса политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, предусматривающей приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности САР".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, США, СИРИЯ


Похожие новости


Сотрудничество между Баку и Москвой укрепляет стабильность и безопасность в регионе - МИД РФ Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили Карабах и ситуацию на границе Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили нагорно-карабахское урегулирование и координацию усилий в борьбе с Covid-19 Россия решительно осуждает теракт в сирийском Африне В МИД РФ назвали бездоказательными обвинения США в адрес Ирана в связи с запуском военного спутника Главы МИД Азербайджана и России обсудили коронавирус и урегулирование конфликта в Карабахе

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]