Дипломаты РФ и США обсудили обстановку в Идлибе, Заевфратье и на юге Сирии

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в четверг по телефону со спецпредставителем Госсекретаря США по сирийскому урегулированию Джеймсом Джеффри обстановку "на земле" в Сирии.

"Обсуждалась также ситуация "на земле", включая задачи обеспечения стабилизации в Идлибе, Заевфратье и на юге страны", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, дипломаты рассмотрели "вопросы продвижения процесса политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, предусматривающей приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности САР".