Apple и Microsoft первыми в мире преодолели капитализацию в $1,5 трлн

Инвесторы продолжают вкладываться в крупные технологические компании в поиске убежища на фоне экономической нестабильности и социальных волнений, что способствует росту акций таких компаний, как Apple Inc.и Microsoft Corp.
В результате их капитализация превысила $1,5 трлн. Они стали первыми компаниями в мире, преодолевшими этот рубеж, причем сделали это вместе, отмечает издание Barrons.
Рыночная стоимость Amazon.com Inc.также побила рекорд, достигнув $1,3 трлн, в то время как у Alphabet (холдинговая компания Google) она превысила $1 трлн впервые с февраля.
Хотя к концу торговой сессии в среду часть роста котировок была потеряна, но впервые с 21 февраля капитализация всех четырех компаний одновременно превзошла отметку в $1 трлн.
Котировки акций Apple снижаются в ходе торгов в четверг на 1,3%, Microsoft - на 2,2%, Amazon.com - на 0,2%, Alphabet Inc.- на 1,9%.
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