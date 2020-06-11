Apple и Microsoft первыми в мире преодолели капитализацию в $1,5 трлн

Инвесторы продолжают вкладываться в крупные технологические компании в поиске убежища на фоне экономической нестабильности и социальных волнений, что способствует росту акций таких компаний, как Apple Inc.и Microsoft Corp.

В результате их капитализация превысила $1,5 трлн. Они стали первыми компаниями в мире, преодолевшими этот рубеж, причем сделали это вместе, отмечает издание Barrons.

Рыночная стоимость Amazon.com Inc.также побила рекорд, достигнув $1,3 трлн, в то время как у Alphabet (холдинговая компания Google) она превысила $1 трлн впервые с февраля.

Хотя к концу торговой сессии в среду часть роста котировок была потеряна, но впервые с 21 февраля капитализация всех четырех компаний одновременно превзошла отметку в $1 трлн.

Котировки акций Apple снижаются в ходе торгов в четверг на 1,3%, Microsoft - на 2,2%, Amazon.com - на 0,2%, Alphabet Inc.- на 1,9%.