Азербайджан после успешных боевых действий взял под контроль дороги между Арменией и Карабахом - Минобороны

ВС Азербайджана после успешной реализации боевых действий в 2016 и 2018 годах взяли под контроль стратегические дороги, связывающие Армению с Нагорным Карабахом, заявляет пресс-служба Минобороны.
“В результате успешных боевых действий Азербайджанской Армии в 2016 и 2018 годах были взяты под контроль дороги, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом”, - отмечается в сообщении.
Оборонное ведомство подчеркивает, что нынешнее выгодное стратегическое положение Азербайджана вынуждает Армению тратить средства и строить новые дороги.
“Имеющиеся на вооружении ВС Азербайджана огневые средства способны поражать военную инфраструктуру противника на всю глубину оперативного построения”, - отмечает Минобороны.
Х.Насирзаде
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