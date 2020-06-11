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Карабахский конфликт 11.06.2020 20:45

Азербайджан после успешных боевых действий взял под контроль дороги между Арменией и Карабахом - Минобороны

ВС Азербайджана после успешной реализации боевых действий в 2016 и 2018 годах взяли под контроль стратегические дороги, связывающие Армению с Нагорным Карабахом, заявляет пресс-служба Минобороны.

“В результате успешных боевых действий Азербайджанской Армии в 2016 и 2018 годах были взяты под контроль дороги, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом”, - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство подчеркивает, что нынешнее выгодное стратегическое положение Азербайджана вынуждает Армению тратить средства и строить новые дороги.

“Имеющиеся на вооружении ВС Азербайджана огневые средства способны поражать военную инфраструктуру противника на всю глубину оперативного построения”, - отмечает Минобороны.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]