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Дальнее зарубежье 11.06.2020 23:45

ЕС выделяет EUR900 млн странам Восточного партнерства для борьбы с коронавирусом

Европейский союз выделяет EUR900 млн странам Восточного партнерства для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает европейский комиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей.

"Из 900 млн евро мы использует 80 млн для срочных потребностей, в частности, на 7 млн масок, 4 млн пар перчаток, 3,5 млн щитов для лица, более 100 тыс. тестов, вентиляторы и другое необходимое оборудование, чтобы сражаться с пандемией. Остальное будет направлено на увеличение устойчивости социально-экономической системы, что включает средний и малый бизнес, а также сектор здравоохранения", - сказал Вархей в четверг в Брюсселе на видео-пресс-конференции, которая состоялась по окончании видео-конференции министров иностранных дел стран-членов ЕС и стран-участниц политики Восточного партнерства.

По словам еврокомиссара, "после Covid-19 основной темой Восточного партнерства будет устойчивость". "Устойчивость, особенно когда речь идет об экономике, связи, присоединении этих стран к нашим ключевым политическим целям, таких, как зеленая или цифровая Европа. Но для этого сначала мы должны создать здоровую экономику", - подчеркнул он.

При этом Вархей добавил, что и страны Восточного партнерства подтвердили, что "это будет их приоритет".

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, КОРОНАВИРУС, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]