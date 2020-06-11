ЕС выделяет EUR900 млн странам Восточного партнерства для борьбы с коронавирусом

Европейский союз выделяет EUR900 млн странам Восточного партнерства для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает европейский комиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей.

"Из 900 млн евро мы использует 80 млн для срочных потребностей, в частности, на 7 млн масок, 4 млн пар перчаток, 3,5 млн щитов для лица, более 100 тыс. тестов, вентиляторы и другое необходимое оборудование, чтобы сражаться с пандемией. Остальное будет направлено на увеличение устойчивости социально-экономической системы, что включает средний и малый бизнес, а также сектор здравоохранения", - сказал Вархей в четверг в Брюсселе на видео-пресс-конференции, которая состоялась по окончании видео-конференции министров иностранных дел стран-членов ЕС и стран-участниц политики Восточного партнерства.

По словам еврокомиссара, "после Covid-19 основной темой Восточного партнерства будет устойчивость". "Устойчивость, особенно когда речь идет об экономике, связи, присоединении этих стран к нашим ключевым политическим целям, таких, как зеленая или цифровая Европа. Но для этого сначала мы должны создать здоровую экономику", - подчеркнул он.

При этом Вархей добавил, что и страны Восточного партнерства подтвердили, что "это будет их приоритет".