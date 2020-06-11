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Здравоохранение 11.06.2020 21:16

Кабмин Азербайджана утвердил работу аптек по доставке лекарств в период локдауна

Кабинет министров Азербайджана в четверг утвердил изменения о решении локдауна на 14-15 июня.

Согласно изменениям, опубликованным на официальном сайте Кабмина и утвержденным премьер-министром Али Асадовым, в период локдауна будут работать аптеки, осуществляющие доставку лекарств.

“Наряду с больницами и скорой помощью, также будут работать аптеки, которые осуществляют доставку лекарств по адресам на заказ”, - отмечается в сообщении.

Ранее оперативный штаб принял решение о применении жесткого карантинного режима с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня в Баку, Гяндже, Ленкоране и Сумгайыте, а также в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах, в рамках которого гражданам будет запрещено покидать свои дома и квартиры.

Кроме этого, в этих городах и районах в дни локдауна не будут работать все объекты торговли и услуг, общественный транспорт, запрещено использование личного транспорта.

Выход граждан на улицу в дни локдауна возможен только посредством специального разрешения, получаемого в МВД.

В эти дни будут работать только объекты ЖКХ, ряд государственных структур, нефтегазовые объекты и ряда других производств.

Согласно решению штаба, предприятия по выпечке хлеба возобновят работу 15 июня с 16:00.

В целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 8882 человек, 4930 - вылечились, 108 - скончались.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 3844 человек.

Х.Насирзаде


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Тэги: КАБМИН, АПТЕКИ, ЛОКДАУН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]