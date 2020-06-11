Зариф осудил решение США наделить ряд американских ведомств правом вводить санкции против чиновников МУС

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в четверг подверг критике указ президента США Дональда Трампа, уполномочивающий госдеп и Минфин вводить санкции в отношении чиновников Международного уголовного суда (МУС) и любых частных лиц, которые проводят расследования в отношении США и их союзников.
"Международный уголовный суд теперь шантажируют беззаконная банда, притворяющаяся дипломатами. Что еще нужно для глобального сообщества, чтобы проснуться и прочувствовать последствия умиротворения хулигана?" - написал Зариф в Twitter.
При этом он разместил вместе с сообщением новостной заголовок с телеканала Fox news о том, как госсекретарь США Майк Помпео, шеф Пентагона Марк Эспер и генпрокурор Уильям Барр объявляют о получении полномочий вводить санкции против функционеров МУС.
Ранее стало известно, что, в частности, под санкции попадают высокопоставленные чиновники МУС, которые участвуют в расследованиях действий США в Афганистане, которые в Вашингтоне считают неоправданными.
Распоряжение Трампа позволит блокировать размещенные на территории США финансовые активы попавших под санкции чиновников МУС. Кроме того, им не будет дозволен доступ на территорию США.
Противостояние США и МУС продолжается около двух десятилетий, причем в нем участвовали как президенты-республиканцы, так и демократы.
США в начале 2000-х годов ратифицировали Римский статут и, таким образом, присоединились к МУС. Однако вскоре они отозвали подпись, сочтя работу суда необъективной. Таким образом, Вашингтон перестал признавать легитимность приговоров МУС в отношении своих граждан.
Тем не менее, этот шаг не дал возможность защитить от судебного преследования американцев, находящихся не на родине, а на территории стран, признающих МУС. Стремясь защитить своих военнослужащих от обвинений в совершении тяжких преступлений в ходе операций за рубежом, США подписали двусторонние соглашения с некоторыми странами. Согласно этим договоренностям, страны обязуются не выдавать МУС американских граждан.
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