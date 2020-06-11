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Дальнее зарубежье 11.06.2020 21:59

Талибы заявили об освобождении более 70 солдат афганских правительственных сил

Движение "Талибан" отпустило в четверг на свободу 76 служащих вооруженных сил Афганистана, сообщил телеканал Tolo news со ссылкой на представителя талибов Сухайла Шахина.

Солдат выпустили на свободу в провинциях Газни и Вардак. Шахин отметил, что среди отпущенных на волю - 30 солдат, лишь недавно захваченных в провинции Газни, и их освобождение - знак доброй воли талибов.

Процесс обмена военнопленными между правительством Афганистана и движением "Талибан" осуществляется в соответствии с условиями соглашения, подписанного делегацией США и талибами в конце февраля в Катаре. Согласно документу, США должны вывести все свои войска из Афганистана, в свою очередь талибы обязались не позволить террористическим организациям использовать территорию своей страны для атак против США и их союзников. В соглашении также было указано, что правительство Афганистана до начала мирных межафганских переговоров отпустит из тюрем 5 тыс. сторонников движения "Талибан". Талибы в свою очередь обязались освободить из плена 1 тыс. военнослужащих правительственных сил.

Пока талибы освободили лишь несколько сотен сотрудников силовых ведомств.

Ранее на этой неделе официальный представитель Совета национальной безопасности Афганистана Джавед Файсал сообщил, что делегация правительства Афганистана на будущих переговорах с "Талибаном" сформирована. Он также заявил журналистам, что власти освободили к настоящему времени 3 тыс. заключенных талибов, чтобы облегчить запуск межафганских переговоров.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПЛЕННЫЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]