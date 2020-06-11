Азербайджан в июне выйдет на выполнение на 100% обязательства по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ - глава Минэнерго

Азербайджан в июне намерен выйти на 100% выполнение обязательств по снижению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

«Да, действительно в мае Азербайджан выполнил обязательства по снижению добычи нефти на 98%. Это высокий показатель. Мы планируем сократить добычу на 2,5 тыс. баррелей в июне для выполнения своих обязательств», - сказал Шахбазов в ходе вебинара "Энергетические вопросы в постпандемический период".

По его словам, Азербайджан «всегда серьезно относился к своим обязательствам».

«Но сейчас мы взяли серьезное обязательство по снижению добычи на 164 тыс. б/с по сравнению с показателем октября 2018 года. Мы полностью выполним свои обязательства в рамках ОПЕК+», - добавил министр.

Как сообщалось ранее, суточная добыч нефти (с учетом конденсата) в мае в Азербайджане составила 650 тыс. баррелей (в апреле 771,4 тыс. баррелей - ИФ). При этом, на добычу нефти пришлось 557,2 тыс. б/с, на конденсат - 92,8 тыс. б/с. В мае Азербайджан снизил добычу нефти на 160,8 тыс. б/с. С учетом обязательств страны по сокращению в мае добычи нефти на 164 тыс. б/с от показателя октября 2018 года, страна выполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 98%.

По данным Минэнерго, в мае добыча нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) составила 437,6 тыс. б/с, с месторождений, разрабатываемых компанией SOCAR, а также совместными предприятиями и операционными компаниями (СП и ОК), действующими на суше, - 119,6 тыс. б/с.

Ведомство отмечает, для что выполнения Азербайджаном своих обязательств по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ добыча нефти с блока АЧГ снизится от показателя октября 2018 года, т.е. с 567 тыс. б/с до 434 б/с, SOCAR, СП и ОК - со 151 тыс. б/с до 120 тыс. б/с.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. При этом на первом этапе (май-июнь 2020 года) снижение в рамках ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с.

Однако, на министерской встрече 6 июня страны ОПЕК+ договорились продлить сокращения по первому этапу еще на один месяц, т.е. до конца июля.

А.Азизов