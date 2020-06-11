Армения всячески мешает политическому урегулированию конфликта в Карабахе – глава МИД Азербайджана

Армения всячески препятствует политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«Наличие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана остается самым большим вызовом для безопасности в регионе. ВС Армении нарушают режим перемирия, а также содействуют росту напряженности и всячески мешают политическому урегулированию конфликта. Армения называется себя как «демократической», но до сих пор продолжает нарушать права сотни тысяч азербайджанцев, которых насильно выгнали с родных земель», - сказал Мамедъяров в четверг на встрече глав МИД программы «Восточное партнерство» в формате видеоконференции.
По словам, текст выступления которого распространила пресс-служба МИД Азербайджана, Армения уклоняется от проведения переговоров и выполнения резолюций Совбеза ООН, тем самым препятствуя урегулированию конфликта.
А.Азизов
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