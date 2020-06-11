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Карабахский конфликт 11.06.2020 23:05

Армения всячески мешает политическому урегулированию конфликта в Карабахе – глава МИД Азербайджана

Армения всячески препятствует политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Наличие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана остается самым большим вызовом для безопасности в регионе. ВС Армении нарушают режим перемирия, а также содействуют росту напряженности и всячески мешают политическому урегулированию конфликта. Армения называется себя как «демократической», но до сих пор продолжает нарушать права сотни тысяч азербайджанцев, которых насильно выгнали с родных земель», - сказал Мамедъяров в четверг на встрече глав МИД программы «Восточное партнерство» в формате видеоконференции.

По словам, текст выступления которого распространила пресс-служба МИД Азербайджана, Армения уклоняется от проведения переговоров и выполнения резолюций Совбеза ООН, тем самым препятствуя урегулированию конфликта.

А.Азизов

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Тэги: МИД, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]