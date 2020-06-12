Талибы заявили об освобождении более 70 солдат афганских правительственных сил

Движение "Талибан" отпустило в четверг на свободу 76 служащих вооруженных сил Афганистана, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на представителя талибов Сухайля Шахина.

Солдат выпустили на свободу в провинциях Газни и Вардак. Шахин отметил, что среди отпущенных на волю - 30 солдат, лишь недавно захваченных в провинции Газни, и их освобождение - знак доброй воли талибов.

В своем твиттере Шахин написал, что освобождение заключенных является "позитивным шагом" и отметил "значительный прогресс".

Президент Афганистана Ашраф Гани в свою очередь заявил, что правительство Афганистана скоро завершит процесс освобождения заключенных талибов, отметив, что 3 тыс. из 5 тыс. уже отпущены из тюрем.

"Что касается остальных обязательств, мои коллеги и я приняли решение освободить дополнительных 2 тыс. заключенных в кратчайшие сроки. Мы скоро объявим дату", - сказал Гани.

В то же время президент отметил, что талибы пока четко не сообщили, сколько афганских солдат все еще находятся у них в плену.

"Цифры продолжают меняться. Нам нужна ясность относительно судьбы тех, кто находится у них (талибов - ИФ) и уверенность в том, что последний человек, остающийся у них, будет освобожден", - заявил Гани.

Процесс обмена военнопленными между правительством Афганистана и движением "Талибан" осуществляется в соответствии с условиями соглашения, подписанного делегацией США и талибами в конце февраля в Катаре. Согласно документу, США должны вывести все свои войска из Афганистана, в свою очередь талибы обязались не позволить террористическим организациям использовать территорию своей страны для атак против США и их союзников. В соглашении также было указано, что правительство Афганистана до начала мирных межафганских переговоров отпустит из тюрем 5 тыс. сторонников движения "Талибан". Талибы в свою очередь обязались освободить из плена 1 тыс. военнослужащих правительственных сил.

Пока талибы освободили лишь несколько сотен сотрудников силовых ведомств.

Ранее на этой неделе официальный представитель Совета национальной безопасности Афганистана Джавед Файсал сообщил, что делегация правительства Афганистана на будущих переговорах с "Талибаном" сформирована. Он также заявил журналистам, что власти освободили к настоящему времени 3 тыс. заключенных талибов, чтобы облегчить запуск межафганских переговоров.