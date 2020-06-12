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Дальнее зарубежье 12.06.2020 09:13

ЕС обеспокоен возможной аннексией Израилем части палестинских территорий

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел в четверг телефонный разговор с заместителем премьера и министром обороны Израиля Бени Ганцем, в ходе которого выразил обеспокоенность израильскими планами по поводу возможной аннексии части палестинских территорий.

"Боррель напомнил о твердой приверженности ЕС достигнутому через переговоры и жизнеспособному решению по сосуществованию двух государств на основе согласованных на международном уровне параметров. Высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) поделился своей обеспокоенностью по поводу возможной аннексии", - говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что глава дипломатии ЕС "подтвердил готовность ЕС работать над возобновлением конструктивных переговоров по урегулированию всех проблем постоянного статуса и достижению справедливого и прочного мира в регионе".

Кроме того, сообщается в коммюнике ЕВС, Боррель поздравил Ганца с назначением и подтвердил намерение ЕС работать с новым правительством Израиля по всем вопросам, представляющим общий интерес.

Стороны затронули последние региональные события на Ближнем Востоке. Боррель подчеркнул важность Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе для региональной безопасности, сказано в коммюнике.

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Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, АННЕКСИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]