Число заболевших COVID-19 в Вооруженных силах США достигло почти 12 тысяч

По последним данным, количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах США достигло 11 тыс. 449 человек, сообщил Пентагон.
Еще 7 мая инфицированных насчитывалось 7,7 тыс. человек.
Случаи заболевания выявлены у более 7,4 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. членов их семей, почти 1,7 тыс. гражданских служащих и 771 сотрудника компаний-подрядчиков Пентагона. Из них с начала пандемии более 6,6 тыс. вылечились и 36 скончались.
Из всех заболевших коронавирусом 484 потребовалась госпитализация. Среди них 211 военнослужащих, 155 гражданских служащих, 54 членов семей и 64 подрядчиков.
В ВМС США выявлено самое большое число инфицированных COVID-19 - 2 тыс. 633 человека. Не менее 1 тыс. 155 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано среди членов состоящей из 4,8 тыс. моряков команды атомного авианосца USS Theodore Roosevelt, который в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту был вынужден экстренно зайти на базу на острове Гуам в западной части Тихого океан. В конце мае после санобработки помещений корабля и карантина экипажа он с неполной командой из здоровых моряков вышел в море.
В Армии США зафиксировано 1 тыс. 926 случаев заболевания, в ВВС - 634, в Корпусе морской пехоты - 618, в Национальной гвардии - 1 тыс. 462. Выявлено также еще 135 зараженных военнослужащих в составе различных ведомств Пентагона.
Кроме того, зафиксировано 16 тыс. 324 случая заболевания среди ветеранов Вооруженных сил и сотрудников министерства по делам ветеранов. Более 1,4 тыс. ветеранов скончались.
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