Манат укрепился к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 12 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 12 июня ЦБА установил 1,9206 манат/1EUR (11 июня - 1,9297 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 12 июня установил 0,0242 манат/1RUB (11 июня - 0,0247 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков