Белорусские правозащитники призывают власти прекратить давление на участников избирательной кампании

Правозащитное сообщество Белоруссии выступило с заявлением, в котором потребовало от властей прекратить давление и запугивание людей в связи с их участием в президентской избирательной кампании.
"Избирательная кампания впервые в истории независимой Беларуси с самого своего начала проходит в атмосфере страха, угроз и запугивания, идут задержания и аресты активистов инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты и простых избирателей, участвующих в мирных пикетах по сбору подписей", - говорится в заявлении правозащитников.
В документе отмечено, что утром 11 июня стало известно о том, что Светлана Тихановская, которая выдвигается кандидатом в президенты, попросила членов своей инициативной группы не проводить пикеты по сбору подписей в ближайшие несколько дней из-за опасения продолжения репрессий в отношении сборщиков подписей.
"В этот же день начались обыски в головном офисе "Белгазпромбанка", главой которого в течение 20 лет был выдвигающийся кандидатом в президенты Виктор Бабарико. Мы рассматриваем данные действия как давление на одного из претендентов на должность президента", - подчеркнули правозащитники.
"В таких условиях нельзя говорить о проведении честных и справедливых выборов. Напоминаем, что в соответствии с Копенгагенским документом ОБСЕ, Республика Беларусь, как государство-участник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявила, что воля народа, выражаемая свободно и честно в ходе периодических и подлинных выборов, является основой власти и законности любого правительства, и обязалась уважать право своих граждан принимать участие в управлении страной непосредственно или через представителей, избираемых ими свободно в ходе честного избирательного процесса", - отмечено в заявлении.
В данной связи, правозащитное сообщество призвало белорусские власти обеспечить полную реализацию фундаментальных прав и свобод человека, закрепленных в Конституции, Международном пакте о гражданских и политических правах, Копенгагенском документе и в других международно-правовых документах в сфере прав человека, в том числе права на свободу выражения мнения, права на мирные собрания, права быть избранным на свободных выборах, права не подвергаться произвольным задержаниям, и прекратить давление и запугивание граждан в связи с их участием в избирательной кампании.
Заявление подписали незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", РОО "Правовая инициатива", ПУ "Белорусский документационный центр", Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа".
Сбор подписей за выдвижение в качестве кандидата в президенты ведут 14 инициативных групп. Согласно календарному плану выборов, эта стадия электоральной кампании завершается 19 июня.
Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.
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