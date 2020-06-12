Астронавты NASA готовятся к предстоящим выходам в открытый космос с борта МКС

Американские астронавты Крис Кэссиди и бортинженер Боб Бенкен начали подготовку к предстоящим двум выходам в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для продолжения работ по модернизации ее энергетической системы, сообщило NASA.

Астронавты выйдут за борт МКС 26 июня и 1 июля, чтобы заменить очередную группу устаревших никель-водородных аккумуляторов, которые накапливают и распределяют энергию, собранную от солнечных батарей, на новые более мощные литий-ионные.

Нынешний командир МКС Кэссиди и бортинженер Бенкен, прибывший на станцию в конце мая на новом американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX, уже провели подгонку скафандров.

Работы будут проводиться на опорном сегменте S6 фермы МКС, к которой крепятся солнечные панели. Замена батарей на правой стороне фермы станции началась еще в прошлом году и была продолжена в январе.

В целом обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года. Сложные ремонтные работы проводились как по правому, так и по левому борту ферменной конструкции станции.

Новые аккумуляторы были доставлены на МКС в мае японским грузовым кораблем HTV.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американские астронавты Крис Кэссиди, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.