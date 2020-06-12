Президент Молдавии против возвращения к ограничительным мерам, несмотря на осложнение эпидемиологической ситуации

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что в стране не следует снова вводить ограничительные меры, несмотря на осложнение эпидемиологической ситуации.
"В последние два дня мы наблюдаем существенный рост количества случаев заражения коронавирусом. Это происходит не только в Молдавии, это происходит во всем регионе, во всем мире. Но ситуация не вышла из-под контроля, ситуация управляема, она находится под контролем правительства", - заявил Додон в пятницу в ходе еженедельного выпуска "Президент отвечает" на своей странице в социальных сетях.
По его словам, рост количества случаев инфицирования объясняется снятием ограничений и низким уровнем дисциплины населения, которое не соблюдает меры предосторожности. В то же время, по мнению президента, в настоящее время нет смысла снова вводить ограничения, так как "это не даст желаемого результата".
"Введение ограничений будет иметь отрицательные последствия для экономики и для общества. Мы не можем снова закрывать людей дома, не можем запретить абсолютно все. Возможно, необходимо принять меры на транспорте, так как это является одним из основных источников заражения. Может быть, следует жестче действовать полиции, военным, чтобы они требовали соблюдения установленных мер предосторожности. Также, может быть, следует работать в ограниченном режиме государственным учреждениям. Правительство обсудит, какие решения следует принять", - подчеркнул президент.
Додон заявил также, что в настоящее время не вмешивается в деятельность структур исполнительной власти, которые занимаются проблемами борьбы с коронавирусом.
"Я вмешивался на начальном этапе, сейчас правительство управляет ситуацией, я не вмешиваюсь. Если ситуация будет ухудшаться, если нужно будет управлять "в ручном режиме", то я подключусь к этому", - заявил Додон.
Как уже сообщал "Интерфакс", в Молдавии два дня подряд было зарегистрировано рекордное количество заболевших коронавирусом - во вторник 296, в среду - 406. Это наиболее высокие показатели в Европе, в расчете на количество жителей. Всего в Молдавии зарегистрировано 10 727 случаев заражения COVID-19. В общей сложности, излечились 6072 человека, 382 скончалось. Минувшей ночью от коронавируса скончались семь человек.
На прошлой неделе также зарегистрировано рекордное количество зараженных и скончавшихся от коронавируса за все время проведения тестирования. Согласно этим данным, с 1 по 8 июня подтверждено 1449 случаев заражения. Неделей раньше, с 25 мая по 1 июня, было зарегистрировано 1158 случаев, в остальные недели - менее тысячи, а в день - до 200 случаев.
Несмотря на рост количества зараженных, молдавские власти с 1 июня объявили о поэтапном отмене введенных ограничений. Были открыты рынки, парикмахерские, восстановлено движение поездов и междугородних автобусов, открыты все магазины - за исключением торговых центров. В понедельник, 8 июня, открылись все торговые центры, за исключением размещенных в них ресторанов, кафе и развлекательных кортов. С 15 июня возобновляется авиасообщение, планируется открыть гостиницы, кафе и рестораны.
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