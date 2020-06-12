Карантин на казахстанском месторождении Тенгиз продлен еще на 14 дней

Главный санитарный врач Жылыойского района Атырауской области (на западе Казахстана) Талгат Хабибуллин в связи с распространением коронавирусной инфекции на месторождении Тенгиз постановил продлить карантин еще на 14 дней.

"Продлить на Тенгизе карантин и ограничительные мероприятия с 00:00 часов ночи 12 июня 2020 года на 14 дней. Действие постановления подлежит автоматической пролонгации по мере регистрации новых случаев COVID-19 на территории Тенгиз", - говорится в постановлении санврача.

Документом утвержден новый алгоритм перевахтовки работников месторождения. Так, резиденты Казахстана за 5 дней до выезда на вахту будут проходить обязательное лабораторное обследования на COVID-19. Затем за 4 дня до выезда на вахту они будут самоизолироваться в Атырау или на Тенгизе, после чего снова будут сдавать повторный ПЦР-тест.

По приезде на Тенгиз работников будут размещать в "чистых зонах".

"Работники, прибывшие из-за рубежа, изолируются в согласованном с органами СЭС карантинном стационаре ТШО (Тенгизшевройла - "ИФ-К") на 4 суток, при этом таким работникам рекомендуется прибыть в Казахстан со справкой об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданной не позднее 5 дней до даты пересечения государственной границы", - отмечается в постановлении.

Ранее в региональной межведомственной комиссии сообщали, что число регистрации случаев заражения коронавирусом на Тенгизе снижается.

Общее число COVID-19, выявленных на месторождении Тенгиз, составило 1 тыс. 27 случаев.

Ранее санврач Атырауской области поручал ТОО "Тенгизшевройл", а также подрядным организациям максимально ускорить демобилизацию работников с Тенгизского месторождения после прохождения теста на COVID-19, а также после получения отрицательного результата ПЦР обследования на COVID-19.

Сообщалось также, что на месторождении Тенгиз установлены блокпосты, прекращено сообщение между вахтовыми поселками.

С месторождения Тенгиз было вывезено 18,5 тыс. работников нефтекомпании "Тенгизшевройл" (ТШО) и подрядных организаций. В компании не исключали, что возможна вторая волна демобилизации персонала. Глава Союза нефтесервисных компаний Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов ранее заявил, что еще 7 тыс. рабочих могут быть демобилизованы с месторождения.

Также в компании сообщали, что в настоящее время на месторождении Тенгиз работает около 21 тыс. человек, в том числе сотрудники ТШО и 420 подрядных организаций. До эвакуации в целом количество сотрудников оператора и его подрядчиков составляло порядка 40 тыс. человек.

Первый случай коронавирусной инфекции на Тенгизском месторождении зарегистрирован 8 апреля.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (доля участия 50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%), а также российско-американское СП Lukarco (5%).

"Тенгизшевройл" разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана. ТШО в 2019 году увеличила объем добычи нефти на 4,2% по сравнению с 2018 годом - до 29,8 млн тонн при общем объеме добычи нефти в Казахстане в минувшем году в 78,6 млн тонн.

Общие разведанные запасы Тенгизского коллектора равны 3,2 млрд тонн (25,5 млрд баррелей), Королевского месторождения - 200 млн тонн (1,6 млрд баррелей). Извлекаемые запасы нефти Тенгизского и Королевского месторождений составляют от 890 млн до 1,37 млрд тонн (7,1-10,9 млрд баррелей).

В настоящее время ТШО реализует проект расширения добычи на Тенгизе (ПБР-ПУУД) общей стоимостью $45,2 млрд.