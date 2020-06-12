"Формула-1" отменила этапы в Азербайджане, Сингапуре и Японии

"Формула-1" объявила об отмене еще трех этапов "Королевских гонок" в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

"В результате продолжающихся испытаний, связанных с COVID-19, мы и наши промоутеры в Азербайджане, Сингапуре и Японии приняли решение отменить эти гонки в сезоне 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Формулы-1".

"Эти решения были приняты из-за различных проблем, с которыми наши промоутеры сталкиваются в этих странах. В Сингапуре и Азербайджане требовались длительные сроки строительства уличных трасс, что сделало проведение мероприятий в период неопределенности невозможным. А в Японии действующие ограничения на поездки также привели к решению не проводить гонку", - добавили в "Формуле-1".

В свою очередь, промоутер Гран-при Азербайджана Baku City Circuit (BCC) заявил, что решение об отмене гонки в Баку было принято после долгих обсуждений с правительством Азербайджана, а также руководством Формулы 1 и Международной автомобильной федерацией (FIA).

BCC отмечает, что из-за сложившейся ситуации компания-промоутер не сможет гарантировать своевременное строительство трека на центральных улицах Баку, тогда как любая попытка организовать гоночный этап сопряженна с риском причинения вреда жизни или здоровью персоналу компании Baku City Circuit и подрядных компаний, вовлеченных в строительные работы.

«Кроме того, превентивные меры, направленные странами всего мира на сдерживание глобального распространения COVID-19, оказывают влияние на трансграничные перемещения, и еще больше снижают шансы на проведение гоночного уик-энда в Баку в этом году. Поэтому у нас не осталось иного выбора, кроме как отменить Гран-при Азербайджана Формулы 1 в сезоне 2020 года. Все билеты, купленные на FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2020, будут считаться действительными в будущем. Желающие вернуть стоимость купленных билетов, могут обратиться в компанию Baku City Circuit», - подчеркивает компания.

Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" все еще не стартовал. Ранее "Формула-1" отменила и перенесла целый ряд этапов.

2 июня руководство "Королевских гонок" опубликовало календарь на первые восемь этапов сезона-2020. Согласно календарю первый этап пройдет в Австрии 3-5 июля, восьмой - в Италии 4-6 сентября. При этом в Австрии и Великобритании должны пройти по два этапа.

Х.Насирзаде