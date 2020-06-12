Ввод в строй 6 буксирных катеров запланирован до конца 2020г –ASCO

ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) до конца 2020 года планирует ввести в эксплуатацию 6 многофункциональных буксирных катера, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«Строительство шести многофункциональных буксирных катеров началось в 2019 году на Зыхском судоремонтно-судостроительном заводе за счет собственных средств ASCO. Ввод катеров в эксплуатацию планируется в этом году», - сообщили в пароходстве.

По данным ASCO, за последние 6 лет ASCO ввело в эксплуатацию 22 новых судна, в том числе 8 сухогрузов и 2 танкера для транспортного флота и 12 различных судов для специализированного флота.

«В настоящее время на Бакинском судостроительном заводе продолжается строительство трех танкеров грузоподъемностью 8 тыс. тонн каждый и одного парома типа Ro-Pax. ASCO планирует к 2030 году пополнить флот 70 новыми судами различного типа», - отметили в пароходстве.

Проект многофункциональных буксирных катеров WSB01 (1547) создан проектным институтом ASCO "Касморниипроект" и Каспийским Морским Инженерным Бюро. Длина судов составит 26 метров, ширина - 6,6 метра, высота бортов - 3 метра, осадка - 1,6 метра.

Проект WSB01 (1547) был создан проектным институтом ASCO "Касморниипроект" и Каспийским Морским Инженерным Бюро. Катера проекта WSB01 предназначены для: буксировки несамоходных судов и плавучих сооружений; проводки судов в акватории портов и постановку их к причалу; участия в тушении пожаров на объектах; перевозки промышленного персонала (12 человек) на морские стационарные платформы; перевозки палубного груза массой до 5 тонн.

Президент Азербайджана Ильхама Алиева в октябре 2013 года подписал распоряжение о создании ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» на базе Азербайджанского морского пароходства и Каспийской морской нефтяной флотилии SOCAR, имущества которых переданы на баланс нового общества.

Транспортный флот состоит из 52 судов, в том числе, 22 танкеров, 13 паромов, 15 универсальных сухогрузов, 2 судов типа Ro-Ro. В состав специализированного флота входят 212 судов.

Н.Аббасова