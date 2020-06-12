Ввод в строй 6 буксирных катеров запланирован до конца 2020г –ASCO

ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) до конца 2020 года планирует ввести в эксплуатацию 6 многофункциональных буксирных катера, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
«Строительство шести многофункциональных буксирных катеров началось в 2019 году на Зыхском судоремонтно-судостроительном заводе за счет собственных средств ASCO. Ввод катеров в эксплуатацию планируется в этом году», - сообщили в пароходстве.
По данным ASCO, за последние 6 лет ASCO ввело в эксплуатацию 22 новых судна, в том числе 8 сухогрузов и 2 танкера для транспортного флота и 12 различных судов для специализированного флота.
«В настоящее время на Бакинском судостроительном заводе продолжается строительство трех танкеров грузоподъемностью 8 тыс. тонн каждый и одного парома типа Ro-Pax. ASCO планирует к 2030 году пополнить флот 70 новыми судами различного типа», - отметили в пароходстве.
Проект многофункциональных буксирных катеров WSB01 (1547) создан проектным институтом ASCO "Касморниипроект" и Каспийским Морским Инженерным Бюро. Длина судов составит 26 метров, ширина - 6,6 метра, высота бортов - 3 метра, осадка - 1,6 метра.
Проект WSB01 (1547) был создан проектным институтом ASCO "Касморниипроект" и Каспийским Морским Инженерным Бюро. Катера проекта WSB01 предназначены для: буксировки несамоходных судов и плавучих сооружений; проводки судов в акватории портов и постановку их к причалу; участия в тушении пожаров на объектах; перевозки промышленного персонала (12 человек) на морские стационарные платформы; перевозки палубного груза массой до 5 тонн.
Президент Азербайджана Ильхама Алиева в октябре 2013 года подписал распоряжение о создании ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» на базе Азербайджанского морского пароходства и Каспийской морской нефтяной флотилии SOCAR, имущества которых переданы на баланс нового общества.
Транспортный флот состоит из 52 судов, в том числе, 22 танкеров, 13 паромов, 15 универсальных сухогрузов, 2 судов типа Ro-Ro. В состав специализированного флота входят 212 судов.
Н.Аббасова
Премьер Азербайджана уверен в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Россией
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Армения всячески мешает политическому урегулированию конфликта в Карабахе – глава МИД Азербайджана
"Формула-1" отменила этапы в Азербайджане, Сингапуре и Японии
Число зараженных COVID-19 в Грузии выросло на девять человек - до 837
На Украине 683 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 426 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
ИВ Мингячевирского района направит свыше 260 тыс. манатов на благоустройство города
ИВ Гаджигабульского района направит свыше 442 тыс. манатов на капремонт дорог
Корабли НАТО в рамках учений Baltops-2020 провели операции в 120 км от морской границы РФ
Бомба взорвалась в кабульской мечети, четверо погибли
В Киеве усилят карантинные ограничения в случае повышения уровня заболеваемости коронавирусом - мэр
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
EBRD будет сотрудничать с Банком Республика в рамках новой программы по повышению потенциала финансовых институтов
Сервис E-PUL и VISA запустили QR платежи для клиентов LUKOIL
Депозит в банке ВТБ (Азербайджан): верный выбор для умножения средств
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог