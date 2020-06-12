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СНГ 12.06.2020 14:02

В Украине с понедельника откроются пункты пропуска в аэропортах

Кабинет министров Украины разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска и контроля в авиасообщении с целью обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении.

Соответствующее решение с учетом доработки в однодневный срок принято на заседании правительства в пятницу.

"Фактически, мы разрешим открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты предыдущим решением. Остались "Ужгород", "Ивано-Франковск", "Тернополь", "Хмельницкий", "Измаил", "Мариуполь", "Кривой Рог", "Сумы", "Ривне", "Озерное", "Черкассы", "Полтава", "Сокольники", - сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

Как отмечается в сообщении министерства, указанное решение также обеспечивает возможность пересечения границы иностранными гражданами.

"Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд иностранцам, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - отметил министр Владислав Криклий.

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Тэги: УКРАИНА, АЭРОПОРТЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ, СНЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]