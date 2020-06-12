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Финансы 12.06.2020 13:32

ADIF увеличил в 2019г активы на 8%

Активы Фонда страхования вкладов (ADIF) на 1 января 2020 года составляют 1 млрд 28 млн 440,074 тыс. манатов, что на 8% выше показателя на начало 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

В структуре активов денежные средства и их эквиваленты составляют 187 млн 801,781 тыс. манатов (рост на 78,2%), государственные векселя – 791 млн 521,724 тыс. манатов (рост на 0,1%).

Обязательства фонда на начало 2020 года составили 11 млн 81,303 тыс. манатов (спад на 5,3%). На конец 2019 года в структуре обязательств 11 млн 39,836 тыс. манатов пришлись на обязательства по выплате компенсаций (спад на 5,6%).

Дополнительные капитальные вложения в ADIF на конец 2019 года оценивается в 1 млрд 276 млн 778,068 тыс. манатов (рост на 0,1%).

По состоянию на 1 января 2020 года отрицательное значение совокупных операционных результатов оценивается в 259 млн 419,297 тыс. манатов (спад на 22,6%).

ADIF создан в 2007 году. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ADIF, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]