ADIF увеличил в 2019г активы на 8%

Активы Фонда страхования вкладов (ADIF) на 1 января 2020 года составляют 1 млрд 28 млн 440,074 тыс. манатов, что на 8% выше показателя на начало 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

В структуре активов денежные средства и их эквиваленты составляют 187 млн 801,781 тыс. манатов (рост на 78,2%), государственные векселя – 791 млн 521,724 тыс. манатов (рост на 0,1%).

Обязательства фонда на начало 2020 года составили 11 млн 81,303 тыс. манатов (спад на 5,3%). На конец 2019 года в структуре обязательств 11 млн 39,836 тыс. манатов пришлись на обязательства по выплате компенсаций (спад на 5,6%).

Дополнительные капитальные вложения в ADIF на конец 2019 года оценивается в 1 млрд 276 млн 778,068 тыс. манатов (рост на 0,1%).

По состоянию на 1 января 2020 года отрицательное значение совокупных операционных результатов оценивается в 259 млн 419,297 тыс. манатов (спад на 22,6%).

ADIF создан в 2007 году. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

А.Азизов