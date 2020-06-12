Азербайджан в январе-мае сократил добычу нефти на 2,8%, увеличил газодобычу на 13,6%

Добыча нефти в Азербайджане в январе-мае 2020 года составила 15 млн 251,3 тыс. тонн, что на 2,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике
При этом добыча товарной нефти в январе-мае 2020 года сократилась на 3,1% - до 15 млн 169,6 тыс. тонн.
По данным Госкомстата, добыча газа в Азербайджане в январе-мае 2020 года составила 16 млрд 441,2 млн кубометров (рост на 13,6%). При этом, добыча товарного газа составила 11 млрд 649,1 млн кубометров (рост на 15,5%).
Н.Аббасова
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