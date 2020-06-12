Азербайджан увеличил в январе-мае добычу золота на 2,6%, серебра – на 30%

Добыча золота в Азербайджане в январе-мае 2020 года составила 1 тыс. 432,7 кг, что на 2,6% больше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Добыча серебра за пять месяцев 2020 года составила 1 тыс. 772,2 кг (рост на 29,8%).
Добытое золото и серебро переданы на переработку.
По данным статистики, на 1 июня 2020 года запасы добытого золота на складах компаний-производителей составляют 242,6 кг, серебра – 348,8 кг.
Добыча золота и серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений: одного - в Нахичевани, двух - в Гедабекском районе Азербайджана (450 км к западу от Баку) и трех - Кельбаджаре и Зангелане, оккупированных в настоящее время армянскими вооруженными силами. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.
Согласно контракту, в целом с этих 6 месторождений планируется добыть 400 тонн золота.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, в сентябре 2017 года - рудник Угур.
Кроме этого, добычей золота и серебра занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Б.Рустамбеков
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