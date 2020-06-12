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Транспорт и связь 12.06.2020 14:03

Азербайджан в апреле-мае не производил легковых автомобилей, остановил в мае производство тракторов

Азербайджан в мае не возобновил производство легковых автомобилей.

Это следует из данных опубликованных Госкомитетом по статистике за январь-май 2020 года.

Производство легковых автомобилей остановилось в апреле.

В январе-мае 2020 года производство легковых автомобилей составило 672 единицы (спад на 27% по сравнению с 5 месяцами 2019 года), что соответствует показателю на конец марта.

На складах на 1 июня 2020 года имеется 67 единиц легковых автомобилей.

Кроме того, в мае также было приостановлена сборка тракторов. В январе-мае в Азербайджане всего произведено 105 тракторов (спад на 82% по сравнению с 5 месяцами 2019 года). На складах на 1 июня 2020 года имеется 271 трактор.

В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники. Автомобили в настоящее время производятся только на заводе в Нефтчале.

В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.

В 2019 году в Азербайджане производство автомобилей составило 2,36 тыс. единиц, что в 2,4 раза больше чем в 2018 году. В 2019 году в Азербайджане также было произведено 905 тракторов различного назначения (спад на 30,5%).

В Азербайджане с 24 марта действует специальный карантинный режим из-за COVID-19. Действие карантина остается в силе до 1 июля, однако уже с 27 апреля власти Азербайджана реализовали 4 этапа смягчения карантина.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АВТОМОБИЛИ, ПРОИЗВОДСТВО


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