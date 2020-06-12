В Грузии из-за Covid-19 стало обязательным ношение масок в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях, законодательные изменения были приняты в пятницу на пленарном заседании в парламенте республики.

Физические лица в случае нарушений будут оштрафованы в размере 20 лари (около семи долларов), а юридические лица, владеющие помещениями, - в размере 500 лари (почти 164 доллара).

Представляя в парламенте данный законопроект, председатель парламентского юридического комитета Анри Оханашвили заявил, что обществу придется привыкнуть ходить в масках, так как распространение коронавирусной инфекции в Грузии продолжается.

По данным Минздрава, в Грузии с 26 февраля выявлено 837 заражений COVID-19, скончались от коронавирусной инфекции 13 человек.