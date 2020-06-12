Азербайджан в январе-апреле сократил экспорт нефти на 1%, увеличил поставки газа на 6,6%

Азербайджан в январе-апреле 2020 года экспортировал 10 млн 258,9 тыс. тонн нефти, что на 1% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $3 млрд 123 млн 553,2 тыс. (спад на 35,1%).

Экспорт газа из Азербайджана в январе-апреле 2020 года составил 4 млрд 689,9 млн кубометров (рост на 6,6%). Общая стоимость экспортированного за отчетный период из страны газа составила $1 млрд 11 млн 220,8 тыс. (рост на 20,8%).

Как сообщалось, в 2019 году Азербайджан экспортировал 31 млн 238 тыс. тонн нефти на сумму $14 млрд 447 млн 114 тыс., газа - 12 млрд 210,2 млн кубометров на $2 млрд 569 млн 583,3 тыс.

Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется в Грузию и Турцию.

Н.Аббасова