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Дальнее зарубежье 12.06.2020 14:31

Бомба взорвалась в кабульской мечети, четверо погибли

Взрыв произошел в одной из мечетей в Кабуле во время пятничной молитвы, сообщает Tolo news.

По первым данным, погибли четыре человека, включая имама.

Ранее в июне аналогичный теракт произошел в другой столичной мечети: тогда погибли два человека. Один из погибших также был имамом.

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Тэги: АФГАНИСТАН, МЕЧЕТЬ, ТЕРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]