Бомба взорвалась в кабульской мечети, четверо погибли

Взрыв произошел в одной из мечетей в Кабуле во время пятничной молитвы, сообщает Tolo news.

По первым данным, погибли четыре человека, включая имама.

Ранее в июне аналогичный теракт произошел в другой столичной мечети: тогда погибли два человека. Один из погибших также был имамом.