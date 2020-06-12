Лукашенко заявил о собранных 1,5 млн подписей в его поддержку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за его выдвижение уже собрано 1,5 млн подписей.
"Я попросил продолжать сбор подписей, хотя их там уже 1,5 миллиона подписей собрано. Спасибо людям, которые подписались", - сказал Лукашенко во время поездки в Витебскую область в пятницу. Фрагмент его выступления был показан по государственному телеканалу "Беларусь-1".
Президент также заявил, что поручил и дальше собирать подписи, потому что благодаря их сбору власть "получает огромный массив информации снизу о том, что там происходит".
В настоящее время сбор подписей за выдвижение в качестве кандидата в президенты ведут 14 инициативных групп. Согласно календарному плану выборов, эта стадия электоральной кампании завершается 19 июня.
По последним данным, преодолели отметку в 100 тыс. по сборам подписей еще четыре претендента в президенты: Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Анна Канопацкая, Наталья Кисель.
Выборы президента Беларуси должны пройти 9 августа.
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