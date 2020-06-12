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СНГ 12.06.2020 18:02

Мишустин в своем поздравлении россиянам выражает уверенность в том, что страна преодолеет любые трудности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что Россия преодолеет все трудности и реализует намеченные планы.

"12 июня - важный, символический день для нашей государственности. Суверенитет страны и социальное государство, заложенные в нашей Конституции, начали свой отсчёт именно с этого дня тридцать лет назад", - говорится в поздравлении премьера с Днём России, опубликованном на сайте правительства РФ.

Мишустин отметил, что ответственность за судьбу Родины, за будущее страны сегодня объединяет всех. "От наших действий, чёткой и слаженной работы, энергии и трудолюбия зависит процветание Отечества, благополучие миллионов людей. Уверен, что вместе мы преодолеем любые трудности и осуществим намеченные планы", - отметил глава правительства.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАЗДНИК, ПРЕМЬЕР, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]