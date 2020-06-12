Мишустин в своем поздравлении россиянам выражает уверенность в том, что страна преодолеет любые трудности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что Россия преодолеет все трудности и реализует намеченные планы.

"12 июня - важный, символический день для нашей государственности. Суверенитет страны и социальное государство, заложенные в нашей Конституции, начали свой отсчёт именно с этого дня тридцать лет назад", - говорится в поздравлении премьера с Днём России, опубликованном на сайте правительства РФ.

Мишустин отметил, что ответственность за судьбу Родины, за будущее страны сегодня объединяет всех. "От наших действий, чёткой и слаженной работы, энергии и трудолюбия зависит процветание Отечества, благополучие миллионов людей. Уверен, что вместе мы преодолеем любые трудности и осуществим намеченные планы", - отметил глава правительства.