Мишустин в своем поздравлении россиянам выражает уверенность в том, что страна преодолеет любые трудности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что Россия преодолеет все трудности и реализует намеченные планы.
"12 июня - важный, символический день для нашей государственности. Суверенитет страны и социальное государство, заложенные в нашей Конституции, начали свой отсчёт именно с этого дня тридцать лет назад", - говорится в поздравлении премьера с Днём России, опубликованном на сайте правительства РФ.
Мишустин отметил, что ответственность за судьбу Родины, за будущее страны сегодня объединяет всех. "От наших действий, чёткой и слаженной работы, энергии и трудолюбия зависит процветание Отечества, благополучие миллионов людей. Уверен, что вместе мы преодолеем любые трудности и осуществим намеченные планы", - отметил глава правительства.
Премьер Азербайджана уверен в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Россией
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Армения всячески мешает политическому урегулированию конфликта в Карабахе – глава МИД Азербайджана
В III квартале 2020г состоится первое заседание азербайджано-итальянского стратегического диалога
Санкции против "Северного потока - 2" могут затронуть немецкие госведомства - правительство ФРГ
SOCAR в январе-мае увеличила производство автобензина на 1,2%, дизеля - на 5%
В Азербайджане COVID-19 заразились более 9,2 тыс. человек, скончались – 113
Число браков в Азербайджане за 4 месяца 2020г сократилось на 24,8%, разводов – на 22,9%
"Формула-1" отменила этапы в Азербайджане, Сингапуре и Японии
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
ИВ Мингячевирского района направит свыше 260 тыс. манатов на благоустройство города
ИВ Гаджигабульского района направит свыше 442 тыс. манатов на капремонт дорог
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Создание свободной экономической зоны Алят увеличит грузоперевозки
Caspian European Club провел online B2G forum с участием МУСТАФЫ АББАСБЕЙЛИ
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог