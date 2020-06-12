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ТЭК 12.06.2020 17:26

Санкции против "Северного потока - 2" могут затронуть немецкие госведомства - правительство ФРГ

В правительстве ФРГ опасаются, что новые санкции против "Северного потока - 2" , которые планируют ввести в США, могут затронуть немецкие госведомства, об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ министерства экономики ФРГ.

В документе сказано, что американский законопроект "может увязать технические действия государственных ведомств с завершением строительства или вводом в эксплуатацию газопровода".

"Если санкции будут направлены и против ведомств (дружественных) правительств или против правительств, то это станет новшеством", - сказано в тексте документа.

В Минэкономики исходят из того, что в этот раз охват американских санкций будет гораздо шире и что потенциальной целью санкций станет "намного большее число немецких и европейских предприятий".

Ранее в июне сенатор-республиканец Тед Круз объявил, что передал на рассмотрение сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток - 2". Согласно заявлению, размещенному на сайте Круза, санкции нацелены "на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока 2", и будут распространяться на всех, "кто так или иначе задействован в прокладке газопровода".

Законопроект предполагает, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока - 2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики. Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]