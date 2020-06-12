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Дальнее зарубежье 12.06.2020 16:48

Варшава и Вильнюс заинтересованы в присутствии американских военных в регионе после их отзыва из Германии - премьер Литвы

У Литвы и Польши есть общий интерес в том, чтобы добиваться присутствия американских военных в регионе, после того, как США объявили о сокращении их количества в Германии, заявил в пятницу литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис.

После двухсторонней встречи с польским премьером Матеушем Моравецким на пограничном посту Кальвария Сквернялис заявил, что этот вопрос обсуждался на встрече "с глазу на глаз", и он не может детализировать его содержание. По словам литовского премьера, для безопасности региона особо важно присутствие американских военных в охране так называемого коридора в Сувалках, который находится между Литвой и Польшей.

"Я бы не хотел сейчас, перед камерами, детализировать, это достаточно щепетильные вопросы. Ожидание простое - чем больше американских военных в этом регионе, будь то Балтийское государство, или Польша особенно, если речь идет о коридоре в Сувалках. Мы все понимаем, что это непосредственное, прямое обеспечение нашей безопасности", - сказал Сквернялис журналистам.

"Действия Польши, которые проводились для учреждения базы, я полагают, и в наших интересах", - добавил премьер, имея в виду стремление Польши создать военную базу США.

По его словам, в вопросах безопасности важен и проект европейской железнодорожной колеи Rail Baltica, чтобы обеспечить надлежащую дислокацию сил союзников. Польское правительство выразило надежду на то, что на ее территории будет дислоцировано большее число военных, когда Вашингтон заявил о планах сократить почти на четверть американский контингент в Германии.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США сообщала, что президент Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени. Согласно решению Трампа, 9,5 тыс. американских военных должны будут до сентября покинуть ФРГ, где в настоящее время размещено 34,5 тыс. военнослужащих США.

По словам источников издания, соответствующее распоряжение было недавно подписано советником президента США по национальной безопасности Робертом О`Брайеном.

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Тэги: ЛИТВА, ПОЛЬША, США, ВОЕНЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]