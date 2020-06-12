Экстремисты захватили контроль над акциями против расизма, считает британский премьер

Члены радикальных движений фактически взяли под контроль проходящие в последние дни в ряде стран акции протеста против расизма, заявил в пятницу британский премьер Борис Джонсон.

"Ясно, что протесты, к сожалению, были взяты под контроль экстремистами, нацеленными на насилие. Нападения на полицию и другие акты насилия, которые мы наблюдали в течение последней недели, ужасны и недопустимы. Единственно правильная линия поведения - держаться подальше от такого рода акций", - написал он в своем твиттере.

Джонсон подчеркнул, что понимает желание мирных демонстрантов выразить протест против расовой дискриминации. По его словам, Великобритания добилась больших успехов в борьбе против расизма, однако еще многое предстоит сделать.

Премьер осудил предложения в рамках борьбы против расизма убрать с британских улиц памятники великим историческим личностям. В частности, он призвал избегать нападок на бывшего премьера Уинстона Черчилля и на его памятник в центре Лондона.

"Это - постоянное напоминания о том, что Черчилль спас свою страну, да и всю Европу, от фашистской и расистской тирании. Абсурдно и позорно, что этот важный для нации памятник сейчас может подвергнуться атаке со стороны агрессивно настроенных демонстрантов. Конечно, Черчилль иногда выражал точки зрения, которые по сегодняшним меркам недопустимы. Но ведь при этом он был героем и полностью заслуживает того, чтобы в память о нем был воздвигнут памятник", - написал нынешний глава британского правительства.

"Статуи в наших городах были установлены предыдущими поколениями. У людей в те времена были другие взгляды, другое понимание того, что такое "хорошо", а что такое - "плохо". Однако эти статуи учат нас помнить наше прошлое, включая допущенные ошибки. Демонтировать памятники равнозначно лжи о собственной истории", - подытожил Джонсон.

Протесты против расизма начались в США после гибели при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Со временем эти акции стали проводить и в европейских странах, в том числе - в Великобритании. Протесты в очень многих случаях сопровождались погромами и столкновениями с полицией.