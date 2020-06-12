В Грузии подготовлены и оснащены по натовским стандартам уже шесть маневренных батальонов при поддержке США - Минобороны

В Грузии в рамках совместной с США программы GDRP (Программа готовности обороны Грузии) на данный момент прошли подготовку и оснащены уже шесть батальонов грузинских Сил обороны, заявил глава Минобороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
"По оценке наших военнослужащих и партнеров, этот проект перевел на абсолютно новый этап качество подготовки грузинской армии", - сказал Гарибашвили в пятницу в грузинском парламенте в рамках "министерского часа".
Он подчеркнул, что еще три батальона будут подготовлены и оснащены к концу июля следующего года.
Программа GDRP стартовала в мае 2018 года и подразумевает подготовку и оснащение по натовским стандартам девяти грузинских маневренных батальонов. Программа осуществляется при участии и поддержке Европейского командования США. Подготовка военнослужащих в рамках этой программы ведется при участии военных инструкторов США с акцентом на ведение оборонительных действий.
Министр считает, что благодаря данной программе, а также действующему в Грузии совместному с НАТО тренировочному и оценочному центру (JTEC) у Сил обороны Грузии на сегодняшний день уже есть возможность не только самостоятельно осуществлять подготовку подразделений, но и возглавлять процессы, касающиеся планирования и проведения международных учений.
В июне прошлого года госсекретарь США Майк Помпео после встречи в Вашингтоне с занимавшим тогда пост премьер-министра Грузии Мамукой Бахтадзе, говоря о программе GDRP, заявил журналистам, что поддержка, которую США оказывают Грузии в вопросе усиления ее обороноспособности, позволит обеспечить безопасность во всем регионе.
"Мы помогаем стране и в рамках программы обучения и оснащения (GDRP), чтобы стала возможной защита территорий Грузии. В конечном итоге этими усилиями будет достигнута безопасность всего региона, что хорошо для Грузии, США и всего мира", - сказал тогда Помпео.
При этом он назвал "агрессивность России" одной из причин, по которым США гордятся оказываемой Грузии военной поддержкой, которая используется на вышеуказанную программу.
В конце прошлого года Грузия и США подписали трехлетнее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое подразумевает продолжение программы GDRP.
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