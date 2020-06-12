SOCAR в январе-мае увеличила производство автобензина на 1,2%, дизеля - на 5%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-мае 2020 года увеличилось по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 2% - до 1 млрд 295 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе-мае 2020 года производство автомобильного бензина составило 505,9 тыс. тонн (рост на 1,2%), дизельного топлива – 930,6 тыс. тонн (рост на 5%), топочного мазута – 38,5 тыс. тонн (рост на 17,4%), смазочных масел - 10,8 тыс. тонн (рост на 61,2%), нефтяного битума – 99,9 тыс. тонн (рост на 37,2%).

Производство прямогонного бензина в отчетный период сократилось на 3,5% - до 131,6 тыс. тонн, авиакеросина – на 13,6%, до 219,9 тыс. тонн, нефтяного кокса – на 6,7%, до – 95,2 тыс. тонн.

По состоянию на 1 июня 2020 года в виде запасов готовой продукции на складах БНПЗ имеется: автомобильного бензина - 92 тыс. тонн, авиакеросина – 39,3 тыс. тонн, дизельного топлива – 106 тыс. тонн, топочного мазута – 18,4 тыс. тонн, смазочных масел – 10,3 тыс. тонн, нефтяного битума – 19,8 тыс. тонн, нефтяного кокса – 72,8 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR).

Н.Аббасова