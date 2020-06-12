В Казахстане строят завод по производству вакцины против коронавируса

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин дал старт строительству в поселке Гвардейский Жамбылской области биофармацевтического завода по производству вакцин, сообщила пресс-служа правительства.
"Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции. В настоящее время кандидатная вакцина казахстанского НИИ против COVID-19 включена в список ВОЗ и успешно проходит доклинические испытания", - говорится в сообщении.
На предприятии также будут производиться вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец, бешенства и других инфекционных заболеваний.
Строительные работы планируется завершить в декабре этого года и ежегодно производить до 60 млн доз биофармацевтических препаратов.
НИИ проблем биологической безопасности комитета наук Минобразования Казахстана, при котором возводится этот завод, был создан в 1958 году как один из шести крупнейших вирусологических институтов СССР. Штат состоит из 214 научных сотрудников и ведущих ученых-вирусологов (академики, доктора и кандидаты наук, PhD), включает в себя 13 лабораторий для работы с опасными инфекциями.
НИИ разрабатывает вакцины для сельского хозяйства и системы здравоохранения, производит иммунобиологические препараты, проводит исследования в области угроз биологической безопасности, разрабатывает тест-системы по диагностике опасных и особо опасных заболеваний, выступает депозитарием опасных и особо опасных штаммов вирусов и микроорганизмов.
К настоящему времени НИИ на базе 5 лабораторий произведено 67 видов отечественных вакцин, в том числе для здравоохранения против высокопатогенного птичьего гриппа (7 в мире) и высокопатогенного свиного гриппа (6 в мире), против гриппа птиц для сельского хозяйства (одна из первых в мире), новая векторная вакцина против бруцеллеза (превосходит мировые аналоги). В текущем году разрабатываются вакцины против ящура и 4 вакцины против COVID-19. НИИ включен в реестр Таможенного союза как поставщик вакцин за рубеж, входит в группу производителей вакцин государств-членов Организации исламского сотрудничества.
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