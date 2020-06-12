Лукашенко заявляет, что Белгазпромбанк проверяют по его поручению

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проверка работы Белгазпромбанка проводится по его поручению.

"Честно скажу, в нюансы пока не погружен. В деталях не знаю, что там происходит. Но я поручил председателю Комитета госконтроля - там финансовая милиция этим занимается. Сейчас в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия", - сказал Лукашенко журналистам в ходе рабочей поездки в Витебскую область в пятницу. Президента цитирует его пресс-служба.

При этом Лукашенко, не называя имени бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который претендует на пост президента, заявил, что "этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет". "Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня. Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет", - сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что правоохранительные органы "работали по этому банку с 2016 года". "Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне... Но иностранцы информацию нам предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы", - пояснил он.

При этом Лукашенко заявил, что Бабарико решил баллотироваться в президенты, чтобы "стать узником совести". "Чего полез - потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет", - отметил глава государства.

По информации президента, по делу Белагазпромбанка задержано примерно 15 человек. "Но он не понимает другого. Когда его сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $14 тыс., потом еще $600 тыс. или $800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать", - сказал Лукашенко

"Но узником совести мы его не сделаем", - продолжил президент.

Он также заявил, что в данном случае по результатам расследования будет приглашен Интерпол и зарубежные специалисты, чтобы они проанализировали документы. "Россиян, американцев, европейцев, и отдам им документы. И пусть они сделают выводы на соответствие действий правоохранительных органов нашим законам. И будут отвечать по закону. Надо - сядут. Перед законом все равны", - сказал он.

Как сообщалось, в четверг Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, возбуждены уголовные дела.

По данным пресс-службы, "в качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы".

"Данное лицо (претендент на пост президента, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико - ИФ) в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет", - добавили в КГК.

Позднее на пресс-конференции претендент на выдвижение кандидатом в президенты Беларуси, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико выразил предположение, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер. "Я не утверждаю, но напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер", - сказал он.

Экс-глава Белгазпромбанка также отметил, что у властей страны нет на него прямого компромата, и потому они начали давление на близких ему людей.

В пятницу в социальных сетях стала распространятся информация, что руководство Белгазпромбанка отстранено от управления банком. В Нацбанке республики данную информацию не комментируют.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики. После этого совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" назначил исполняющим обязанности председателя правления банка заместителя председателя правления Кирилла Бадея.

Белгазпромбанк действует в Беларуси с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Выборы президента должны пройти 9 августа.