Глава ВОЗ благодарен РФ за помощь в охране материнства и детства в мире

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу поблагодарил российские власти за участие в финансировании проектов по охране материнства и детства в мире.

"Большое спасибо российскому правительству и главе МИД Сергею Лаврову за направленный в ВОЗ добровольный взнос в $9 млн для охраны материнства и детства по всему мире", - написал он в Twitter.

Глава ВОЗ добавил, что ценит стремление России помочь его организации предоставить доступ всех людей на планете к здравоохранению.