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СНГ 12.06.2020 23:39

Глава ВОЗ благодарен РФ за помощь в охране материнства и детства в мире

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу поблагодарил российские власти за участие в финансировании проектов по охране материнства и детства в мире.

"Большое спасибо российскому правительству и главе МИД Сергею Лаврову за направленный в ВОЗ добровольный взнос в $9 млн для охраны материнства и детства по всему мире", - написал он в Twitter.

Глава ВОЗ добавил, что ценит стремление России помочь его организации предоставить доступ всех людей на планете к здравоохранению.

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Тэги: ВОЗ-ПРОЕКТЫ, РОССИЯ, БЛАГОДАРНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]