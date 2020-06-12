Виртуальная карта DİRECT: безопасность, выгода, скорость

В свете последних событий, происходящих в мире, меняются многие привычки людей. Причем эти изменения охватывают не только вопросы быта, но также других сфер, в том числе и финансовых. Сегодня люди предпочитают проводить покупки, платежи и в целом, банковские операции в режиме онлайн. Очень удобным средством для проведения такого рода операций является виртуальная карта.

Виртуальная карта DIRECT банка ВТБ (Азербайджан) помогает пользователю решить сразу несколько проблем. Одним из преимуществ является доступность и легкость получения: достаточно войти в бот DİRECT в мессенджере социальной сети Facebook, и карта выпускается для пользователя бесплатно. Таким образом, нет необходимости заполнять заявку и ждать выпуска карты, приходить за ней в филиал и прочее. В считанные минуты можно получить финансовый инструмент и сразу же начать использовать его.

Также в два клика можно бесплатно открыть карту DIRECT для друзей и близких. Для этого в основном меню необходимо нажать кнопку "Пригласить друга" и в мессенджере переслать появившееся сообщение со ссылкой для активации карты. Таким образом, близкие получат в подарок виртуальную карту по функциональности идентичную пластиковой.

Картой DIRECT прямо в мессенджере можно проводить те же операции, что и физической банковской картой:

ü переводы с карты на карту и пополнение с карт других банков

ü любые онлайн-покупки

ü пополнение баланса мобильных операторов

ü оплата коммунальных услуг

ü оплата по кредиту





При этом большинство операций по карте проводятся абсолютно бесплатно, что является еще одним ее преимуществом. За пополнение баланса виртуальной карты также не взимается комиссия. Ее можно пополнить:

ü Посредством карт любых банков

ü В терминалах банка ВТБ (Азербайджан) с функцией Cash In

ü В платежных терминалах eManat и MilliOn

ü В филиалах банка ВТБ (Азербайджан)

ü Посредством QR-кода, сформированного в чат-боте.





Важным фактором для любителей онлайн-шопинга является безопасность использования карт. Как правило, люди, совершающие покупки в интернете, беспокоятся о надежности средств на своих счетах. Для решения данного вопроса можно просто перевести с основной карты на виртуальную определенную сумму и далее проводить необходимые платежи по ней.

При этом все операции по виртуальной карте проходят через сертифицированное защищенное соединение платежных систем и банка ВТБ (Азербайджан). Социальная сеть Facebook не хранит никакой конфиденциальной информации, кроме той, которую пользователь сообщал при создании своего профиля.

С учетом этих критериев можно с уверенностью сказать, что виртуальная карта - хороший выбор для тех, кому важна скорость проведения операций, безопасность и экономия средств.

Станьте обладателем виртуальной карты DIRECT в течение 10 секунд, пройдя по ссылке или отсканировав QR-код: