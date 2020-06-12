Caspian European Club провел online B2G forum с участием МУСТАФЫ АББАСБЕЙЛИ

В рамках двухчасового online B2G forum, организованного с участием начальника государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики МУСТАФЫ АББАСБЕЙЛИ, были обсуждены вопросы, с которыми предприниматели столкнулись в период пандемии COVID-19 и во время постпандемии. Были также выслушаны предложения предпринимателей.

Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор группы Caspian European Club и Caspian Energy Тельман Алиев.

На форуме на тему «трудовые отношения в период особого карантинного режима» М.Аббасбейли проинформировал о важных мерах, принимаемых для обеспечения благосостояния граждан нашей страны, а также широкомасштабных реформах в сфере труда, занятости, социальной защиты, проводимых в соответствии с успешной стратегией социально-экономического развития Президента Ильхама Алиева. Он отметил, что революционные социальные пакеты, реализованные в 2019 году, оказывают серьезную поддержку благосостоянию 4,2 млн человек. Дополнительно для этих пакетов ежегодно выделяется 3,9 млрд. манат.

Говоря о социальном благополучии, занятости и мерах поддержки в период пандемии, начальник службы заявил, что в целом 4,8 миллионов человек охвачены поддержкой посредством этих мер, а также отметил об обеспечении предпринимателей государственной поддержкой.

М.Аббасбейли отметил, что работа по защите занятости и ее положительные результаты, темпы роста числа трудовых договоров продолжаются даже в период пандемии, большая часть этого роста относится к частному сектору. Говоря о работе, проводимой для ускорения перехода от неформальной занятости к формальной занятости, начальник службы отметил, что будут расширены функциональные возможности подсистемы «уведомление о заключении трудового договора», а также отметил значимость подсистемы «занятость».

Он отметил реформы, проводимые для построения работы служб занятости на основе современных технологий, инновационных подходов, повышения гибкости и качества услуг занятости, их роли на рынке труда, роста активной занятости, а также совершенствования системы профессиональной подготовки и профессиональной ориентации. М.Аббасбейли проинформировал о проделанной работе по расширению программы самозанятости, а также созданию новых центров профессионального обучения в регионах нашей страны. Он также ответил на вопросы компаний членов Caspian European Club.

Председатель и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев от имени топ-менеджеров компаний-членов Caspian European Club выразил признательность Мустафе Аббасбейли за открытые обсуждения.

Он отметил, что Мустафа Аббасбейли был главным исполнительным директором Caspian European Club и возглавлял юридический отдел. В этот период по инициативе Мустафы Аббасбейли были осуществлены структурные изменения и разработана долгосрочная стратегия Caspian European Club.

Являясь ведущим инструментам для диалога между государственным и частным секторами, проводимые Caspian European Club каждый месяц в Азербайджане, Грузии и Казахстане форумы «B2G» также создают дополнительные возможности для международного бизнес-нетворкинга с топ-менеджерами и представителями компаний Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов. С 22 апреля «B2G» форумы проводятся каждую неделю в режиме онлайн.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian European Club, являющегося активным участником диалога "бизнес-правительство", заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian European Club, а также стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.

Caspian European Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия, такие как CEO Brunch, CEO Lunch, Business Tour и т.д. В рамках онлайн бизнес тренингов местными и зарубежными специалистами проводятся вебинары, тренинги и семинары. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Caspian European Club также имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в США, Германии, Польше, Латвии и Чехии.