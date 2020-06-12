Caspian European Club провел online B2G forum с участием МУСТАФЫ АББАСБЕЙЛИ

В рамках двухчасового online B2G forum, организованного с участием начальника государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики МУСТАФЫ АББАСБЕЙЛИ, были обсуждены вопросы, с которыми предприниматели столкнулись в период пандемии COVID-19 и во время постпандемии. Были также выслушаны предложения предпринимателей.
Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор группы Caspian European Club и Caspian Energy Тельман Алиев.
На форуме на тему «трудовые отношения в период особого карантинного режима» М.Аббасбейли проинформировал о важных мерах, принимаемых для обеспечения благосостояния граждан нашей страны, а также широкомасштабных реформах в сфере труда, занятости, социальной защиты, проводимых в соответствии с успешной стратегией социально-экономического развития Президента Ильхама Алиева. Он отметил, что революционные социальные пакеты, реализованные в 2019 году, оказывают серьезную поддержку благосостоянию 4,2 млн человек. Дополнительно для этих пакетов ежегодно выделяется 3,9 млрд. манат.
Говоря о социальном благополучии, занятости и мерах поддержки в период пандемии, начальник службы заявил, что в целом 4,8 миллионов человек охвачены поддержкой посредством этих мер, а также отметил об обеспечении предпринимателей государственной поддержкой.
М.Аббасбейли отметил, что работа по защите занятости и ее положительные результаты, темпы роста числа трудовых договоров продолжаются даже в период пандемии, большая часть этого роста относится к частному сектору. Говоря о работе, проводимой для ускорения перехода от неформальной занятости к формальной занятости, начальник службы отметил, что будут расширены функциональные возможности подсистемы «уведомление о заключении трудового договора», а также отметил значимость подсистемы «занятость».
Он отметил реформы, проводимые для построения работы служб занятости на основе современных технологий, инновационных подходов, повышения гибкости и качества услуг занятости, их роли на рынке труда, роста активной занятости, а также совершенствования системы профессиональной подготовки и профессиональной ориентации. М.Аббасбейли проинформировал о проделанной работе по расширению программы самозанятости, а также созданию новых центров профессионального обучения в регионах нашей страны. Он также ответил на вопросы компаний членов Caspian European Club.
Председатель и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев от имени топ-менеджеров компаний-членов Caspian European Club выразил признательность Мустафе Аббасбейли за открытые обсуждения.
Он отметил, что Мустафа Аббасбейли был главным исполнительным директором Caspian European Club и возглавлял юридический отдел. В этот период по инициативе Мустафы Аббасбейли были осуществлены структурные изменения и разработана долгосрочная стратегия Caspian European Club.
Являясь ведущим инструментам для диалога между государственным и частным секторами, проводимые Caspian European Club каждый месяц в Азербайджане, Грузии и Казахстане форумы «B2G» также создают дополнительные возможности для международного бизнес-нетворкинга с топ-менеджерами и представителями компаний Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов. С 22 апреля «B2G» форумы проводятся каждую неделю в режиме онлайн.
Caspian European Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian European Club, являющегося активным участником диалога "бизнес-правительство", заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian European Club, а также стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.
Caspian European Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия, такие как CEO Brunch, CEO Lunch, Business Tour и т.д. В рамках онлайн бизнес тренингов местными и зарубежными специалистами проводятся вебинары, тренинги и семинары. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Caspian European Club также имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в США, Германии, Польше, Латвии и Чехии.
Премьер Азербайджана уверен в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Россией
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Армения всячески мешает политическому урегулированию конфликта в Карабахе – глава МИД Азербайджана
В III квартале 2020г состоится первое заседание азербайджано-итальянского стратегического диалога
Санкции против "Северного потока - 2" могут затронуть немецкие госведомства - правительство ФРГ
SOCAR в январе-мае увеличила производство автобензина на 1,2%, дизеля - на 5%
Система бронирования мест на пляжах Баку почти готова – глава ASAN
В Азербайджане COVID-19 заразились более 9,2 тыс. человек, скончались – 113
Число браков в Азербайджане за 4 месяца 2020г сократилось на 24,8%, разводов – на 22,9%
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
ИВ Мингячевирского района направит свыше 260 тыс. манатов на благоустройство города
ИВ Гаджигабульского района направит свыше 442 тыс. манатов на капремонт дорог
В ЕС рассчитывают заключить соглашение с Великобританией, несмотря на слабый прогресс в переговорах
В Казахстане строят завод по производству вакцины против коронавируса
В Грузии подготовлены и оснащены по натовским стандартам уже шесть маневренных батальонов при поддержке США - Минобороны
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог