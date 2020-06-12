В ЕС рассчитывают заключить соглашение с Великобританией, несмотря на слабый прогресс в переговорах

Представители ЕС выразили своим британским партнерам волю прийти к амбициозному соглашению с Лондоном о будущих отношениях на основе совместной политической декларации, заявил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.

"И мы сегодня сказали также о нашем сожалении, что до сих пор достигнутый прогресс ограничен. Мы надеемся, что будет все-таки возможным прийти к соглашению", - сказал Шефчович в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после участия во втором раунде Совместного комитета ЕС-Великобритания.

Он также выразил надежду, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе телеконференции с британским премьер-министром Борисом Джонсоном 15 июня сумеет "привнести новую динамику этому диалогу".

По его словам, ЕС продолжает настаивать на ускорении переговорного процесса, чтобы до конца года добиться соглашения.

Участвовавший в совещании совместного комитета координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье после переговоров 5 июня заявил, что очередной раунд не принес существенного прогресса.

"Правда в том, что мы на этой неделе не достигли значительного прогресса", - сказал Барнье, перечислив целый ряд аспектов, по которым остаются разногласия между Брюсселем и Лондоном.

Главный переговорщик ЕС также напомнил тогда, что британская сторона отказывается продлевать переходный период Brexit и дать больше времени для переговоров.

"Но если нет совместного решения о таком продлении, как мы сегодня это понимаем, Соединенное Королевство покинет единый рынок и таможенный союз через семь месяцев, 31 декабря нынешнего года. А если принять во внимание необходимое для ратификации время, то нам нужно будет полное согласие по юридическому тексту самое позднее 31 октября", - объяснил переговорщик ЕС.

В минувший четверг фон дер Ляйен сообщила, что 15 июня состоятся виртуальные переговоры о будущих отношениях ЕС с Великобританией с Джонсоном, в которых вместе ней примут участие председатель Европейского парламента Давид Сассоли и председатель Европейского совета Шарль Мишель.