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СНГ 13.06.2020 00:43

ЕC и ЮНИСЕФ распределили в больницах Таджикистана почти 25 тонн медпомощи

Европейский союз и ЮНИСЕФ при содействии Общества красного полумесяца Таджикистана завершили распределение первых 24,7 тонн средств индивидуальной защиты (СИЗ) в 153 больницах по всему Таджикистану, сообщило представительство ЕС в республике в пятницу.

"Средства индивидуальной защиты были непосредственно распределены в больницах Душанбе, районов республиканского подчинения, Согдийской и Хатлонской областей, а также ГБАО (Горно-Бадахшанская автономная область)", - говорится в сообщении представительства ЕС.

Отмечается, что список приоритетных учреждений был составлен в тесном сотрудничестве с министерством здравоохранения и социальной защиты Таджикистана и основывался на выявленных потребностях, имеющихся запасов, а также недопущения дублирования поддержки, получаемой от других доноров.

Ожидается, что в ближайшие недели две дополнительные партии СИЗ прибудут в Таджикистан, которые финансируются Евросоюзом и закупаются ЮНИСЕФ, а также, которые являются частью чрезвычайной помощи ЕС для поддержки Таджикистана в борьбе с пандемией Covid-19.

Впервые власти республики подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля. По состоянию на вечер 11 июня, в стране было зарегистрировано 4 тыс. 834 инфицированных, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 49 пациентов, 3 тыс. 62 (63,3% больных выздоровели.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КОРОНАВИРУС, БОЛЬНИЦЫ, СИЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]