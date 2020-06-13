ЕC и ЮНИСЕФ распределили в больницах Таджикистана почти 25 тонн медпомощи

Европейский союз и ЮНИСЕФ при содействии Общества красного полумесяца Таджикистана завершили распределение первых 24,7 тонн средств индивидуальной защиты (СИЗ) в 153 больницах по всему Таджикистану, сообщило представительство ЕС в республике в пятницу.

"Средства индивидуальной защиты были непосредственно распределены в больницах Душанбе, районов республиканского подчинения, Согдийской и Хатлонской областей, а также ГБАО (Горно-Бадахшанская автономная область)", - говорится в сообщении представительства ЕС.

Отмечается, что список приоритетных учреждений был составлен в тесном сотрудничестве с министерством здравоохранения и социальной защиты Таджикистана и основывался на выявленных потребностях, имеющихся запасов, а также недопущения дублирования поддержки, получаемой от других доноров.

Ожидается, что в ближайшие недели две дополнительные партии СИЗ прибудут в Таджикистан, которые финансируются Евросоюзом и закупаются ЮНИСЕФ, а также, которые являются частью чрезвычайной помощи ЕС для поддержки Таджикистана в борьбе с пандемией Covid-19.

Впервые власти республики подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля. По состоянию на вечер 11 июня, в стране было зарегистрировано 4 тыс. 834 инфицированных, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 49 пациентов, 3 тыс. 62 (63,3% больных выздоровели.