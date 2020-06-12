Лондон уведомил ЕС, что не будет продлевать переходный период Brexit

Британские власти в пятницу официально уведомили ЕС, что не будут добиваться продления переходного периода и завершат процесс Brexit 1 января 2021 года.
"Я официально подтвердил, что Великобритания не будет продлевать переходный период. Время, когда продление было возможно, ушло. 1 января 2021 года мы полностью вернем себе контроль (над страной - ИФ) и вернем себе политическую и экономическую независимость", - написал в Twitter глава секретариата британского кабинета министров Майкл Гоув.
Он пояснил, что проинформировал ЕС об этом решении в ходе видеоконференции с зампредом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не намерен продлять переговоры по дальнейшим отношениям ЕС и Великобритании. Такой позиции британское правительство придерживается и в условиях коронавируса, замедляющего переговорный процесс между сторонами.
Переходный период наступил для Великобритании 31 января 2020 года, он продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период необходим, чтобы ЕС и вышедшая из его состава Великобритания могли спокойно провести переговоры и согласовали свои будущие отношения. Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу - новое торговое соглашение.
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