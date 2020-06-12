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Дальнее зарубежье 12.06.2020 19:05

Лондон уведомил ЕС, что не будет продлевать переходный период Brexit

Британские власти в пятницу официально уведомили ЕС, что не будут добиваться продления переходного периода и завершат процесс Brexit 1 января 2021 года.

"Я официально подтвердил, что Великобритания не будет продлевать переходный период. Время, когда продление было возможно, ушло. 1 января 2021 года мы полностью вернем себе контроль (над страной - ИФ) и вернем себе политическую и экономическую независимость", - написал в Twitter глава секретариата британского кабинета министров Майкл Гоув.

Он пояснил, что проинформировал ЕС об этом решении в ходе видеоконференции с зампредом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не намерен продлять переговоры по дальнейшим отношениям ЕС и Великобритании. Такой позиции британское правительство придерживается и в условиях коронавируса, замедляющего переговорный процесс между сторонами.

Переходный период наступил для Великобритании 31 января 2020 года, он продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период необходим, чтобы ЕС и вышедшая из его состава Великобритания могли спокойно провести переговоры и согласовали свои будущие отношения. Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу - новое торговое соглашение.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]