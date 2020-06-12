Генпрокуратура Молдавии считает непозволительным отсрочки по рассмотрению дела Плахотнюка

Генеральная прокуратура Молдавии выразила озабоченность в связи с затягиванием судебными инстанциями рассмотрения дела бывшего лидера Демпартии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

"Генеральная прокуратура публично выражает свою обеспокоенность по поводу продолжительных отсрочек Апелляционной палаты Кишинева, чтобы рассмотреть апелляцию защитников бывшего лидера ДПМ на заключение первой инстанции, которое позволило прокурорам арестовать обвиняемых заочно, а также объявить его в розыск", - говорится в заявлении Генпрокуратуры в пятницу.

В надзорном ведомстве считают, что "непозволительные отсрочки" "являются преднамеренными, сводят на нет усилия правоохранительных органов по расследованию банковского мошенничества", в то время как "результатов расследования по этому делу ожидают не только граждане Молдавии, но и внешние партнеры".

"В этих обстоятельствах позиция Апелляционной палаты Кишинева оставляет место для неоднозначных толкований и оценок, так как рассмотрение и принятие решения по этому делу откладывалось уже пять раз",- считает Генпрокуратура.

В заявлении также выражается недоумение в связи с принятым накануне Апелляционной палатой решением об отказе в аресте иностранных активов обвиняемого.

"В связи с этим, в обществе сформировалось ложное представление о том, что выяснение истины, привлечение всех бенефициаров к ответственности за ограбление национальной банковской системы и возмещение причиненного ущерба не является приоритетом для молдавской юстиции" - подчеркивается в документе.

Генпрокуратура напомнила, что ожидает решения Апелляционной палаты, в том числе, для того, чтобы "все материалы, касающиеся Владимира Плахотнюка, направить компетентным органам Соединенных Штатов Америки для экстрадиции".

"Не оказывая давления на судей и строго соблюдая принцип независимости судебной власти, Генпрокуратура будет использовать все доступные ей правовые средства реагирования для ускорения расследования этого дела", - подчеркивается в Заявлении.

Ранее в пятницу президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Плахотнюк оказывает давление на политиков, прокуроров и судей с целью дестабилизации ситуации в стране. Он отметил, что в связи с этим, судьи боятся принимать решения.

Накануне Апелляционная палата (АП) Молдавии оставила в силе решение суда, который отказал в аресте имущества Влада Плахотнюка за рубежом.

Суд первой инстанции 29 мая лишь частично удовлетворил иск прокуратуры по борьбе с коррупцией об аресте имущества Плахотнюка. Тогда суд кишиневского сектора Чокана наложил арест на шесть квартир и четыре нежилых помещений, принадлежащих беглому олигарху. Стоимость арестованного имущества оценивается примерно в 33 млн. леев (около 1,7 млн. евро). В то же время, остальные пять запросов, в которых прокуроры требовали конфискации вилл Плахотнюка в Швейцарии, Франции и Румынии, 5 автомобилей и катера, зарегистрированного в Швейцарии, а также 4 автомобилей, зарегистрированных в Молдове, на общую сумму 7,7 млн. евро, были отклонены.

В средине мая генпрокурор Александр Стояногло заявил, что основным бенефициаром кражи миллиарда долларов был Владимир Плахотнюк. Он заявил, что в отношении Плахотнюка возбуждено уголовно дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах. На основании этих обвинений, 22 мая суд принял решение о заочном аресте Плахотнюка сроком на 30 суток.

Плахотнюк сбежал из Молдавии после смены власти, 14 июня 2019 года. Он находится в Майями, эту информацию подтвердило посольство США в Молдавии.

Государственный секретарь США Майкл Помпео 13 января сообщил, что беглый молдавский олигарх и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями, совершенными Плахотнюком".

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года. В ноябре 2019 года Тверской суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Плахотнюка с момента его задержания или экстрадиции в РФ.