В Грузии в сентябре текущего года запланировано проведение совместных с США международных военных учений Noble Partner 2020 ("Достойный партнер-2020"), заявил в пятницу в грузинском парламенте в рамках "министерского часа" министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
По информации министра, участие в учениях примут военнослужащие стран НАТО. Гарибашвили не уточнил, может ли пандемия коронавируса COVID-19 сказаться на планах проведения этих учений.
Ранее из-за пандемии было отложено проведение на территории Грузии планировавшегося весной одного из этапов масштабных учений стран НАТО в Европе "Защитник Европы 20" (Defender Europe 20). В прошлом месяце президент Грузии Саломе Зурабишвили, как сообщала тогда ее администрация, в ходе телефонной беседы с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразила надежду, что эти учения на территории Грузии все же состоятся в будущем году.
Учения Noble Partner проходят в Грузии ежегодно. Первые учения "Достойный партнер" состоялись в Грузии в 2015 году, в них приняли участие грузинские и американские военные. В 2016 году к учениям подключилась Великобритания, а затем и ряд других стран НАТО и партнеров альянса. В 2018 году США перебросили в Грузию на эти учения тяжелую технику, включая пять танков "Абрамс" (M1A2 Abrams), вертолеты "Апач" и более тысячи военнослужащих.
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